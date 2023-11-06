"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي

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أكدت إدارة تعليم الرياض على أن الأسرة تسهم في تعزيز الانضباط المدرسي
بتعاونها مع المدرسة وتشجيع الأبناء على الالتزام والحضور والتفاعل.
وحددت الإدارة 6 خطوات تقع على مسؤولية الأسرة في تحقيق الانضباط المدرسي هي:
6 خطوات للانضباط المدرسي
1ـ الاطلاع على جميع أنظمة المدرسة وتعليماتها.
2ـ تعزيز مفهوم الاتجاه الإيجابي تجاه التعلم.
3ـ حث الأبناء على التفاعل مع المعلم والمنصة التعليمية.
4ـ متابعة الأبناء المستمرة في تحصيلهم الدراسي.
5ـ تأمين المتطلبات المدرسية ومستلزماتها.
6ـ التعاون مع المدرسة لتعزيز الانضباط الذاتي لدى الطلبة.
الشراكة بين الأسرة والمدرسة عامل رئيس لنجاح الأبناء وتفوقهم
5 عوامل لنجاح دور الأسرة
1ـ وعي الأسرة للاحتياجات النفسية والمعرفية والمادية لأبنائهم الطلبة.
2ـ تفعيل التواصل الفعال بين الأسرة والمدرسة.
3ـ المتابعة والإشراف على الطلبة خارج المدرسة لدعم عملية التعلم.
4ـ تنمية القيم الدينية والوطنية في نفوس الأبناء.
5ـ مشاركة الأسرة في الاجتماعات واللقاءات المنعقدة في المدرسة.
إلى دور الأسرة الجوهري في تقديم الدعم المعنوي وتشجيع الأبناء وتحفيزهم، وكذلك تنمية القيم الدينية والوطنية في نفوسهم، واحترام منسوبي المدرسة.
دور الأسرة الجوهري
وتعزيز الشراكة مع المدرسة وحضور الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها، مؤكدة على دور العلاقات الجيدة بين الأسرة والمعلمين في تحقيق المستويات الإيجابية للطلبة.