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"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي

الطلاب في المدارس
الانضباط المدرسي
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أكدت إدارة تعليم الرياض على أن الأسرة تسهم في تعزيز الانضباط المدرسي بتعاونها مع المدرسة وتشجيع الأبناء على الالتزام والحضور والتفاعل.اضافة اعلان


6 خطوات للانضباط المدرسي

وحددت الإدارة 6 خطوات تقع على مسؤولية الأسرة في تحقيق الانضباط المدرسي هي:
1ـ الاطلاع على جميع أنظمة المدرسة وتعليماتها.
2ـ تعزيز مفهوم الاتجاه الإيجابي تجاه التعلم.
3ـ حث الأبناء على التفاعل مع المعلم والمنصة التعليمية.
4ـ متابعة الأبناء المستمرة في تحصيلهم الدراسي.
5ـ تأمين المتطلبات المدرسية ومستلزماتها.
6ـ التعاون مع المدرسة لتعزيز الانضباط الذاتي لدى الطلبة.


5 عوامل لنجاح دور الأسرة

الشراكة بين الأسرة والمدرسة عامل رئيس لنجاح الأبناء وتفوقهم
1ـ وعي الأسرة للاحتياجات النفسية والمعرفية والمادية لأبنائهم الطلبة.
2ـ تفعيل التواصل الفعال بين الأسرة والمدرسة.
3ـ المتابعة والإشراف على الطلبة خارج المدرسة لدعم عملية التعلم.
4ـ تنمية القيم الدينية والوطنية في نفوس الأبناء.
5ـ مشاركة الأسرة في الاجتماعات واللقاءات المنعقدة في المدرسة.


دور الأسرة الجوهري

إلى دور الأسرة الجوهري في تقديم الدعم المعنوي وتشجيع الأبناء وتحفيزهم، وكذلك تنمية القيم الدينية والوطنية في نفوسهم، واحترام منسوبي المدرسة.
وتعزيز الشراكة مع المدرسة وحضور الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها، مؤكدة على دور العلاقات الجيدة بين الأسرة والمعلمين في تحقيق المستويات الإيجابية للطلبة.


تحسين جودة العملية التعليمية

كذلك من الأهمية أن يكون للأسرة مشاركات فاعلة من خلال تبادل الأفكار والخبرات، وتقديم بعض الأعمال التطوعية لتحسين جودة العملية التعليمية.

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