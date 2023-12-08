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صحيفة تواصل الالكترونية

"التعليم": 283 ألف متطوع جديد.. وإتاحة 78 ألف فرصة تطوعية

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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تشارك وزارة التعليم في يوم التطوع السعودي والعالمي؛ للارتقاء بالعمل التطوعي، وزيادة أعداد المتطوعين وصولاً إلى مليون متطوع في عام 2030.اضافة اعلان

أكثر من 6 ملايين ساعة تطوعية للتعليم

ويأتي احتفاء منظومة التعليم بيوم التطوع السعودي والعالمي مسجلاً أكثر من 6,249,919 ساعة تطوعية في منصة العمل التطوّعي، بمشاركة أكثر من 419 ألف متطوّعاً ومتطوّعةً بالتكرار.
وبلغ أعداد المتطوعين الجدد في وزارة التعليم أكثر من 283 ألف متطوع ومتطوعة، وعدد الفرص التطوعية أكثر من 78 ألف فرصة تطوعية.

الاحتفال بيوم التطوع في كافة الاإارات التعليمية

وجهت وزارة التعليم كافّة الإدارات والمكاتب التعليمية في المناطق والمحافظات بتفعيل يوم التطوّع السعودي والعالمي، عبر تنفيذ الفعاليات على مستوى الإدارات التعليمية وجميع المدارس.
وإطلاق العمل التطوعي للطلبة في مرحلة مسارات المرحلة الثانوية، عبر 150حساب موفر للفرص التطوعية إلى جانب تفعيل المناسبة في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد.

زيادة الثقة بأهمية العمل التطوعي

وتسعى وزارة التعليم إلى إبراز جهود المتطوعين في التنمية الاجتماعية خلال يوم التطوّع السعودي والعالمي؛ بهدف زيادة الثقافة بأهمية العمل التطوّعي.
وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظّم، إضافةً إلى إبراز جهود المتطوّعين في التعليم.

الوصول إلى مليون متطوع قبل 2030

وحدّدت الوزارة منطلقات عملها في المشروع وفق رؤية المملكة 2030، التي يمثّل أحد مستهدفات الرؤية في الوصول إلى مليون متطوّع قبل 2030.
إضافةً إلى الدور الريادي لوزارة التعليم في تعزيز العمل التطوعي، كما حدّدت مرتكزاتها على الإمكانات البشرية والبنيــة التحتيــة، ودورها في المشاركة والتكامــل مــع مؤسســات الدولــة.

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