"التعليم": 283 ألف متطوع جديد.. وإتاحة 78 ألف فرصة تطوعية

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تشارك وزارة التعليم في يوم التطوع السعودي والعالمي؛ للارتقاء بالعمل التطوعي، وزيادة أعداد المتطوعين وصولاً إلى مليون متطوع في عام 2030. اضافة اعلان





أكثر من 6 ملايين ساعة تطوعية للتعليم



الاحتفال بيوم التطوع في كافة الاإارات التعليمية



زيادة الثقة بأهمية العمل التطوعي



الوصول إلى مليون متطوع قبل 2030



ويأتي احتفاء منظومة التعليم بيوم التطوع السعودي والعالمي مسجلاً أكثر من 6,249,919 ساعة تطوعية في منصة العمل التطوّعي، بمشاركة أكثر من 419 ألف متطوّعاً ومتطوّعةً بالتكرار.وبلغ أعداد المتطوعين الجدد في وزارة التعليم أكثر من 283 ألف متطوع ومتطوعة، وعدد الفرص التطوعية أكثر من 78 ألف فرصة تطوعية.وجهت وزارة التعليم كافّة الإدارات والمكاتب التعليمية في المناطق والمحافظات بتفعيل يوم التطوّع السعودي والعالمي، عبر تنفيذ الفعاليات على مستوى الإدارات التعليمية وجميع المدارس.وإطلاق العمل التطوعي للطلبة في مرحلة مسارات المرحلة الثانوية، عبر 150حساب موفر للفرص التطوعية إلى جانب تفعيل المناسبة في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد.وتسعى وزارة التعليم إلى إبراز جهود المتطوعين في التنمية الاجتماعية خلال يوم التطوّع السعودي والعالمي؛ بهدف زيادة الثقافة بأهمية العمل التطوّعي.وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظّم، إضافةً إلى إبراز جهود المتطوّعين في التعليم.وحدّدت الوزارة منطلقات عملها في المشروع وفق رؤية المملكة 2030، التي يمثّل أحد مستهدفات الرؤية في الوصول إلى مليون متطوّع قبل 2030.إضافةً إلى الدور الريادي لوزارة التعليم في تعزيز العمل التطوعي، كما حدّدت مرتكزاتها على الإمكانات البشرية والبنيــة التحتيــة، ودورها في المشاركة والتكامــل مــع مؤسســات الدولــة.