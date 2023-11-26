التعليم تُوقّع اتفاقية لتشغيل 3 مدارس للتميز العلمي في الحدود الشمالية

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شاركت وزارة التعليم في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، الذي نظمته إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بعرعر. اضافة اعلان

بمشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.





شراكة فاعلة مع القطاع الخاص



اتفاقية تعاون مع "وعد الشمال" للفوسفات



فرص قطاع التعليم الاستثمارية



وقال معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري خلال مشاركته في جلسات المنتدى إن الوزارة تقدّم تعليمًا متميّزًا بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص في جميع المراحل.مشيرًا إلى أن أوجه الشراكة تتنوع بين الاستثمار في إنشاء المدارس والتجهيزات المدرسية وكافة الخدمات المساندة واللوجستية.ووقّعت وزارة التعليم خلال فعاليات المنتدى اتفاقية تعاون مع شركة معادن "وعد الشمال" للفوسفات؛ لتشغيل عدد ثلاث مدارس للتميّز العلمي في مدينة عرعر، ومحافظة طريف للبنين والبنات.وتستهدف وزارة التعليم 2200 طالب وطالبة، بتكلفة 120 مليون ريال، على مدى 6 سنوات.وسلّطت الوزارة الضوء خلال مشاركتها في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي أقيم على مدى يومين، على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التعليم، مع إبراز مقومات وجاذبية السوق التعليمي في المملكة.