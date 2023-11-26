الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم تُوقّع اتفاقية لتشغيل 3 مدارس للتميز العلمي في الحدود الشمالية

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

شاركت وزارة التعليم في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، الذي نظمته إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بعرعر.اضافة اعلان
بمشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

شراكة فاعلة مع القطاع الخاص

وقال معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري خلال مشاركته في جلسات المنتدى إن الوزارة تقدّم تعليمًا متميّزًا بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص في جميع المراحل.
مشيرًا إلى أن أوجه الشراكة تتنوع بين الاستثمار في إنشاء المدارس والتجهيزات المدرسية وكافة الخدمات المساندة واللوجستية.

اتفاقية تعاون مع "وعد الشمال" للفوسفات

ووقّعت وزارة التعليم خلال فعاليات المنتدى اتفاقية تعاون مع شركة معادن "وعد الشمال" للفوسفات؛ لتشغيل عدد ثلاث مدارس للتميّز العلمي في مدينة عرعر، ومحافظة طريف للبنين والبنات.
وتستهدف وزارة التعليم 2200 طالب وطالبة، بتكلفة 120 مليون ريال، على مدى 6 سنوات.

فرص قطاع التعليم الاستثمارية

وسلّطت الوزارة الضوء خلال مشاركتها في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي أقيم على مدى يومين، على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التعليم، مع إبراز مقومات وجاذبية السوق التعليمي في المملكة.

اقرأ أيضا

download
12:20 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض

العودة للمدارس 7
12:16 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

75456
12:06 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

شروط إنشاء عقد عمل مؤقت في منصة أجير الإلكترونية

882
11:42 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

بهذه الجوائز.. جامعة حفر الباطن تُعلن عن إقامة مسابقة القرآن الكريم 1445هـ

اقرأ أيضا

35 في مكة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني و6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية

مع عودة الدراسة.. طقس أكثر دفئًا ودرجات حرارة معتدلة

السجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال لمحتال الأجهزة الكهربائية

عاجل.. هدايا وورود للطلاب ورسائل لأولياء الأمور مع بداية الفصل الدراسي الثاني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:01 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

أهم 10.. تنبيه عاجل من التعليم ووفاة الأمير سعود بن محمد

أخبار السعودية 5:06 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. تنبيه من "التعليم" بخصوص الاختبارات ووقف المعاش عن الوريث في هذه الحالة

الاختبارات1 1:20 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب

وزارة التعليم 8:43 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

خط صحي ساخن بالمدارس ولجان بأسماء المتميزين

اقرأ أيضا

التأمين الصحي
7:53 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية للمواطن والمقيم

أمطار المملكة
7:17 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة و6 مناطق

ضباب
6:22 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار برتقالي من ضباب كثيف يحجب الرؤية بهذه المناطق لـ9 صباحًا

طرق القصيم
4:55 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

طولها 6500 كم.. طرق القصيم تعزز الاقتصاد وجودة الحياة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:12 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز تطعيمات طفل عبر تطبيق صحتي 1445

download
12:20 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض

العودة للمدارس 7
12:16 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

المؤسسة العامة للتأمينات
11:19 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. صرف معاش عملاء التقاعد ومستفيدي نظام التأمينات في هذا الموعد

المدراس
10:15 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. 12 نصيحة مهمة للآباء والأمهات مع بداية الفصل الدراسي الثاني

أهم 10
9:55 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني و6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية