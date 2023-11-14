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"التعليم" توضح النسبة الشرطية في الفصل الثالث والدور الثاني لحالات محددة

اختبارات الفصل الدراسي الأول
طلاب يؤدون اختباراتهم في مدرسة بمكة المكرمة.
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كشفت وزارة التعليم، أن النسبة الشرطية التي يتوجب على الطالب الحصول عليها في ورقة الاختبار النهائي سيعمل بها في اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث.اضافة اعلان
في حين يشترط عليه حضور الاختبار النهائي للفصلين الدراسيين الأول والثاني دون نسبة شرطية على ورقة الاختبار، وفقًا لـ"عكاظ".

20 % لاجتياز المادة

وأوضحت أنه يتوجب على الطالب من أجل اجتياز المادة والنجاح فيها الحصول على ما يساوي 20% من درجة اختبارها النهائي، وذلك في اختبارات الفصل الدراسي الثالث، وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطلاب.

3 حالات موجبة لاختبارات الدور الثاني

وأشارت إلى أن الطالب سيخضع لاختبار الدور الثاني في ثلاث حالات هي:
1 - إذا لم يحصل على درجة النهاية الصغرى للمادة.
2 - أو لم يحصل على 20% من درجة اختبار المادة النهائي في الفصل الدراسي الثالث.
3 - أو إذا تغيب عن أحد اختباري الفصل الدراسي الأول والثاني أو بديلهما أو اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث بعذر أو بدونه.
وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه ستحسب للطالب في نهاية كل عام معدل ما تحصل عليه في الفصول الدراسية الثلاثة وفق الوزن النسبي المخصص لكل فصل دراسي.
وفسرت ذلك، بأن الطالب سيحصل على 25% من الفصل الأول، و35% من الفصل الثاني، و40% من الفصل الثالث.

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