الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع التاسع لكافة المراحل الدراسية

قنوات عين قناة عين
جداول دروس الحصص
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
نشرت وزارة التعليم، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.

ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.اضافة اعلان

بداية العام الدراسي الجديد


يذكر أن العام الدراسي الجديد 1445هـ، بدأ قبل أسابيع، وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، والذي تضمن 3 فصول دراسية وعددًا من الإجازات المطولة.

معلومات عن منصة مدرستي


وتعد منصة مدرستي بمثابة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

ويتم حاليا اعتماد الدراسة عن بعد في منصة مدرستي في حالة التقلبات الجوية والإعلان عن تعليق الدراسة من قبل الإدارات التعليمية.

اقرأ أيضا

F8bbhMVWkAAi11w
12:11 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

جامعة الأمير محمد بن فهد تستحدث تخصصات جديدة في درجة الماجستير

المركز الوطني للأرصاد
10:55 م السبت، 14 أكتوبر 2023

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على مكة المكرمة

مواقيت الصلاة
10:37 م السبت، 14 أكتوبر 2023

الأحد 30 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في نجران

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
9:18 م السبت، 14 أكتوبر 2023

ضبط 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مواد مخدرة

اقرأ أيضا

إحباط تهريب 180 كيلو جرامًا من المخدرات بالعارضة وضبط 3 مقيمين بـ"الخبر"

ضبط 10 مقيمين يمنيين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الرياض

مواطن يظهر بمحتوى مرئي منافٍ للآداب بجازان.. والشرطة تتخذ الإجراءات النظامية

لم يتم دراسة الأهلية أو إيداع الدعم .. حساب المواطن يعلق

ضبطيات جديدة.. الجهات الأمنية تواصل ضرب مروجي المخدرات في كافة الجهات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-14 at 3.40.58 PM
3:46 م السبت، 14 أكتوبر 2023

وزيرا خارجية المملكة وأمريكا يشددان على توصيل المساعدات لغزة

WhatsApp Image 2023-10-14 at 3.36.23 PM
3:38 م السبت، 14 أكتوبر 2023

الإرشاد الزراعي يوجه نصائح مهمة للمربين لحماية الماشية أثناء الأمطار

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
3:37 م السبت، 14 أكتوبر 2023

القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمحافظة فيفا لترويجه (10.1) كيلوجرام من مادة الحشيش

إذن إصلاح المركبات عبر أبشر
3:09 م السبت، 14 أكتوبر 2023

8 خطوات.. طريقة استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

قنوات عين قناة عين
12:10 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع التاسع لكافة المراحل الدراسية

المضبوطين
8:12 م السبت، 14 أكتوبر 2023

ضبط 10 مقيمين يمنيين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الرياض

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6:16 م السبت، 14 أكتوبر 2023

هل يمكن للمشترك التقديم على قروض شخصية؟.. التأمينات توضح

حساب المواطن
5:46 م السبت، 14 أكتوبر 2023

لم يتم دراسة الأهلية أو إيداع الدعم .. حساب المواطن يعلق

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود
4:09 م السبت، 14 أكتوبر 2023

ضبطيات جديدة.. الجهات الأمنية تواصل ضرب مروجي المخدرات في كافة الجهات

WhatsApp Image 2023-10-14 at 3.40.58 PM
3:46 م السبت، 14 أكتوبر 2023

وزيرا خارجية المملكة وأمريكا يشددان على توصيل المساعدات لغزة