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"التعليم" تكشف عن مراحل وخطوات تقييم شاغلي الوظائف الإدارية

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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أعلنت إدارة تعليم الرياض، بدء عملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم في آخر شهرين من العام الميلادي على نظام فارس، كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.اضافة اعلان
وأكدت الإدارة على أن عملية التقييم سوف تتم على ثلاث مراحل:

تقييم الأداء

يقوم المدير المباشر من خلال نظام فارس بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف ومن ثم يقوم النظام باحتساب اجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.

اعتماد تقييم الأداء

كخطوة أخيرة يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء ومن ثم يصل اشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.

إدارة الأداء الوظيفي

من جهتها، حددت وزارة التعليم شهري نوفمبر وديسمبر موعداً لعملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في كافة قطاعات الوزارة، وذلك على نظام فارس كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.

مستوى الجدارة المطلوب

وأشارت وزارة التعليم بان مستوى الجدارة المطلوب لعام 2023م 4 درجة، ويكون احتساب يحتسب النظام التقدير العام للموظف وفق المعادلة المتمثلة في إجمالي التقدير الموزون للأهداف × الأهمية النسبية المحددة للأهداف 30 بالمائة.


إجمالي التقدير الموزون للجدارات

وإجمالي التقدير الموزون للجدارات × الأهمية النسبية المحددة للجدارات 70 بالمائة ويكون بعدها نتيجة التقدير العام لأداء الموظف.

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