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"التعليم" تقرر تقديم موعد بداية الاختبارات إلى هذا الموعد

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موعد اختبار الفصل الدراسي الثاني
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قررت وزارة التعليم، بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 يوم الخميس 15 من فبراير، كأول فصل دراسي تبدأ فيه الاختبارات نهاية الأسبوع.اضافة اعلان

سبب تغيير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ويرجع سبب تغيير موعد الاختبارات لمزامنة الأيام الأخيرة من الامتحانات لإجازة يوم التأسيس باعتباره إجازة رسمية.
وكشفت وزارة التعليم أنه بناء على تعميم أبلغت فيه إدارات التعليم عن موعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية بيوم الخميس 15 من فبراير - 5 من شعبان في الساعة الثامنة صباحًا.

بداية اختبارات المدارس المشتركة

وأضافت التعليم في تعميمها، بأن بداية اختبارات المدارس المشتركة سيكون للمدارس التي يبدأ دوامها الساعة الواحدة ظهرًا مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها لجميع الصفوف والمراحل.
ويكون موعد إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني وإعلان وتسليم النتائج يوم الأربعاء 21 من فبراير قبل إجازة يوم التأسيس التي تصادف يوم الخميس آخر يوم من نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ضوابط الاختبارات التحريرية والشفهية

وتضمن اختبار الفصل الدراسي الثاني ضوابط الاختبارات التحريرية والشفهية، وتشكيل لجان الاختبارات، وإعداد الأسئلة بناء على أنظمة وإجراءات الاختبارات حسب الخطة الزمنية لتنفيذ أعمال الاختبارات.
وتبدأ بالمواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ومواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية يوم الأحد غرة شعبان، فيما يكون اختبار المواد التحريرية نهاية الأسبوع يوم الخميس الخامس من شعبان.

إعداد الجداول وفق أفضل الأساليب التربوية

وأبلغت إدارات التعليم المدارس بضرورة إعداد الجداول بعناية وفق أفضل الأساليب التربوية على أن تتسق المواد من حيث الصعوبة والسهولة بالشكل الذي لا يُرهق الطلبة.
وأكدت على أنه لا يختبر الطالب بأكثر من مادتين في اليوم الواحد، كما يتم الإعلان عن جميع الاختبارات بصورة بارزة في المدرسة وبكافة الوسائل المتاحة.

خروج الطلبة أيام الاختبارات في وقت واحد

ويتم خروج الطلبة أيام الاختبارات بعد الانتهاء من الاختبار بوقت واحد، ومنع الطلاب من الخروج بين الفترتين، مع إشعار أولياء الأمور بمواعيد خروج أبنائهم وبناتهم قبل بداية الاختبار بوقت كاف.

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