الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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التعليم تعلن آخر موعد لإكمال درجات مواد المدمج

وزارة التعليم1
وزارة التعليم
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أكدت وزارة التعليم، على جميع المدارس، استكمال تقويم أداء الطلاب والطالبات في المواد التي تُقوّم تقويمًا مستمرًا، ورصد درجاتها، والانتهاء من رصد درجات أعمال السنة.اضافة اعلان

موعد استكمال درجات مواد التعليم المدمج

وأضافت الوزارة، وكذلك استكمال درجات مواد التعليم المدمج، ودرجات السلوك والمواظبة، وذلك قبل نهاية دوام الأربعاء القادم، الموافق الرابع من شعبان الجاري.

بداية اختبارات المواد الشفوية والعملية للفصل الثاني

وتنطلق اليوم الأحد اختبارات المواد الشفوية والعملية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445، لطلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات من الصف الثالث وحتى الثالث الثانوي.
ونبهت وزارة التعليم، على إجراء الاختبارات خلال الحصص اليومية المعتادة دون الإخلال بسير الدراسة، على أن تُرصد النتائج في نظام (نور) الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات مباشرة.

تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني

وقررت وزارة التعليم تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.
على أن تكون بداية الفصل الدراسي الثالث موعدًا للاختبارات البديلة، بالنسبة للحالات المرضية للطلاب والطالبات وكافة الأعذار الأخرى المقبولة، مع أهمية عدم تحويل الاختبارات النهائية إلى اختبارات عن بُعد.

تنوع الأسئلة وتكافئها كمًا وكيفًا

وشددت وزارة التعليم على أهمية تنوع الأسئلة وتكافئها كمًا وكيفًا، وأن تكون شاملة لموضوعات مقرر الفصل الدراسي، مع أهمية توفر مواصفات أساسية في الاختبارات لتؤدي الغرض منها على الوجه المطلوب، ومنها الصدق والثبات والموضوعية والعدالة والواقعية وسهولة التطبيق والتصحيح والتمييز .

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