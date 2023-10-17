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صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم: تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين

ظام فارس
نظام فارس
أ أ
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أعلنت وزارة التعليم، تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين إلى تاريخ 1445/4/3هـ في نظام فارس.
وأشارت إلى أن من استوفى متطلبات الترقية حتى الساعة 11:59م بتاريخ 1445/3/4هـ ستتغير حالة الترشيح لديه، وفقًا لحساب "الميدان التعليمي" عبر منصة "إكس".اضافة اعلان


شروط ترقية المعلمين في نظام فارس

فيما يلي شروط ترقية المعلمين عبر نظام فارس:
-الحصول على الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين.
-أن يحصل المعلم على درجة لا تقل عن جيد جدًا في تقييم الأداء الوظيفي لمدة ثلاث سنوات قبل التقدم للترقية.
-أن يكون لدى المعلم حد أدنى من نقاط التطوير المهني على الأقل.
-نقديم المسندات اللازمة للطلب الترقية.
-يشترط أن يمضى المعلم ست سنوات في رتبة مدرس ممارس.

خطوات تقديم طلب ترقية المعلمين عبر نظام فارس

يمكن التقديم على متطلبات الترقية من خلال منصة فارس الإلكتروني عبر الخطوات الآتية:
-الدخول إلى نظام فارس وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة لكي يتم تجهيز ملف الترقية.
--اختيار صلاحية الخدمة من قائمة المعلم.
- اختيار ترقيات المعلمين.
-تعبئة كافة الحقول ذات العلاقة بشكل كامل ودقيق.
-إنشاء المعلومات الخاصة بالرخصة المهنية ورفع نسخة منها على الموقع.
-تقديم الطلب.

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