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أعلنت وزارة التعليم، تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين إلى تاريخ 1445/4/3هـ في نظام فارس.
وأشارت إلى أن من استوفى متطلبات الترقية حتى الساعة 11:59م بتاريخ 1445/3/4هـ ستتغير حالة الترشيح لديه، وفقًا لحساب "الميدان التعليمي" عبر منصة "إكس".
تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين إلى تاريخ 1445/4/3هـ في نظام فارس، وعلى من استوفى متطلبات الترقية حتى الساعة 11:59م بتاريخ 1445/3/4هـ ستتغير حالة الترشيح لديه.— الميدان التعليمي (@almaydanedu) October 17, 2023
شروط ترقية المعلمين في نظام فارسفيما يلي شروط ترقية المعلمين عبر نظام فارس:
-الحصول على الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين.
-أن يحصل المعلم على درجة لا تقل عن جيد جدًا في تقييم الأداء الوظيفي لمدة ثلاث سنوات قبل التقدم للترقية.
-أن يكون لدى المعلم حد أدنى من نقاط التطوير المهني على الأقل.
-نقديم المسندات اللازمة للطلب الترقية.
-يشترط أن يمضى المعلم ست سنوات في رتبة مدرس ممارس.
خطوات تقديم طلب ترقية المعلمين عبر نظام فارسيمكن التقديم على متطلبات الترقية من خلال منصة فارس الإلكتروني عبر الخطوات الآتية:
-الدخول إلى نظام فارس وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة لكي يتم تجهيز ملف الترقية.
--اختيار صلاحية الخدمة من قائمة المعلم.
- اختيار ترقيات المعلمين.
-تعبئة كافة الحقول ذات العلاقة بشكل كامل ودقيق.
-إنشاء المعلومات الخاصة بالرخصة المهنية ورفع نسخة منها على الموقع.
-تقديم الطلب.