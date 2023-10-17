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أعلنت وزارة التعليم، تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين إلى تاريخ 1445/4/3هـ في نظام فارس.

وأشارت إلى أن من استوفى متطلبات الترقية حتى الساعة 11:59م بتاريخ 1445/3/4هـ ستتغير حالة الترشيح لديه، وفقًا لحساب "الميدان التعليمي" عبر منصة "إكس". اضافة اعلان



تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين إلى تاريخ 1445/4/3هـ في نظام فارس، وعلى من استوفى متطلبات الترقية حتى الساعة 11:59م بتاريخ 1445/3/4هـ ستتغير حالة الترشيح لديه. — الميدان التعليمي (@almaydanedu) October 17, 2023

شروط ترقية المعلمين في نظام فارس



خطوات تقديم طلب ترقية المعلمين عبر نظام فارس

