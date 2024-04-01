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"التعليم" تعتمد اشتراطات جديدة لمنح الحضانات ورياض الأطفال التراخيص

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
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اعتمدت وزارة التعليم، الاشتراطات المحدّثة للحصول على تراخيص افتتاح الحضانات ورياض الأطفال في مناطق المملكة المختلفة.
وأكدت الاستمرار في تحقيق متطلبات وأهداف المملكة لتعليم الأطفال، وحق كل طفل في الحصول على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة. اضافة اعلان

الاشتراطات المحدثة لمنح تراخيص الحضانات

وأوضحت الوزارة، أن الاشتراطات المحدثة تؤكد على منح التراخيص للحضانات ومرحلة رياض الأطفال الأهلية والعالمية بعد:
- حصولها على السجل التجاري.
- موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.
- وأن تكون جميع التراخيص خاصة بالحضانة، ومرحلة رياض الأطفال.
- والالتزام بعدم إضافة أي مرحلة تعليمية أخرى أو برامج جديدة أو فصول ملحقة بما يتم الترخيص له.
- تتولى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة متابعة استكمال التجهيزات المدرسية من قبل المالك. 

مستوى الجودة في التعليم

 يأتي ذلك تماشيًا مع توجه الوزارة وأهدافها في رفع مستوى الجودة في التعليم، ومنح المرونة الكافية في الارتباطات التنظيمية والمكانية والمساهمة في مواكبة المستجدات المحلية والعالمية؛ لضمان بناء مؤسسي للحضانات ورياض الأطفال بما يتوافق مع احتياجات الأطفال والعاملين والأسرة والمجتمع .

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