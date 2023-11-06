التعليم تطلق "الهاتف الاستشاري" للطبة وأولياء أمورهم

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارتي
التوجيه الطلابي (البنين، البنات) خدمة الهاتف الاستشاري.
وذلك بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول.
وأوضحت إدارة تعليم المنطقة، أن تفعيل دور
الهاتف الإرشادي الاستشاري سيكون وقت الدوام الرسمي يوميًا خلال فترة الاختبارات.
وقت الدوام الرسمي يوميا
ويتم تفعيل الخدمة على رقم الهاتف 0146622205 الخاص للبنين، بينما رقم
الهاتف 0146650012 سيكون خاص للبنات.
تليفون للبنين وآخر للبنات
لتقديم الاستشارات التربوية والتعليمية للطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور.
من جهة أخرى، أعلنت
إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة والجموم
والكامل وبحرة اليوم الاثنين، بسبب الحالة الجوية.
تعليق الدارسة في مكة المكرمة
كما أعلن أيضا عن تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بجدة ورابغ وخليص اليوم الاثنين، بسبب الأمطار.