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التعليم تطلق "الهاتف الاستشاري" للطبة وأولياء أمورهم

تعليم الحدود الشمالية
إدارة تعليم الحدود الشمالية
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارتي التوجيه الطلابي (البنين، البنات) خدمة الهاتف الاستشاري.اضافة اعلان
وذلك بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول.


وقت الدوام الرسمي يوميا

 وأوضحت إدارة تعليم المنطقة، أن تفعيل دور الهاتف الإرشادي الاستشاري سيكون وقت الدوام الرسمي يوميًا خلال فترة الاختبارات.


تليفون للبنين وآخر للبنات

ويتم تفعيل الخدمة على رقم الهاتف 0146622205 الخاص للبنين، بينما رقم الهاتف 0146650012 سيكون خاص للبنات.
 لتقديم الاستشارات التربوية والتعليمية للطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور.


تعليق الدارسة في مكة المكرمة

من جهة أخرى، أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة والجموم والكامل وبحرة اليوم الاثنين، بسبب الحالة الجوية.
كما أعلن أيضا عن تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بجدة ورابغ وخليص اليوم الاثنين، بسبب الأمطار.

تحويل الدراسة "عن بعد" عبر مدرستي

وتم تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد"، عبر منصة مدرستي اليوم الإثنين 22 /4/ 1445 هـ، في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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