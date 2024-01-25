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بعد منحهم صلاحيات واسعة

التعليم تحاسب مديري المدارس على نتائج الطلاب في جميع الاختبارات

وزارة التعليم
محاسبة مديري المدراس على نتائج الطلاب
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يمنح برنامج "تفويض الصلاحيات لمديري المدارس ومحاسبتهم على النتائج"، مديري المدارس صلاحيات واسعة، حيث تتم مساءلتهم على نتائج الطلاب في جميع الاختبارات.اضافة اعلان

آخر موعد لاستقبال منافسات الشركات المتخصصة

وقررت وزارة التعليم استقطاب بيوت خبرة متخصصة لتقديم الاستشارات للبرنامج، وحددت الثامن من الشهر المقبل كآخر موعد لاستقبال المنافسات من قبل الشركات المتخصصة.
وتهدف الوزارة من هذا المشروع إلى توفير نظام تعليمي أساسي، مبني على مبدأ المساءلة، وفق أعلى المعايير، وزيادة جودة وكفاءة المعلمين وقادة المدارس، وفقًا لـ"المدينة".

الصلاحيات الجديدة لمديري المدارس

وتسعى إلى تحسين مخرجات التعليم من خلال المساءلة والمرونة والحوافز، كما يستهدف تعزيز الانضباط في البيئة التعليمية، ودعم اتخاذ القرار.
وتشمل الصلاحيات المتوقَّع منحها جميع الجوانب الإدارية، واختيار التشكيلات المدرسية، ومساءلة المعلمين في جميع الجوانب، واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة، دون الحاجة للرفع إلى إدارات التعليم.

تعزيز قيمة الانضباط على مستوى المدارس

وتسهم الصلاحيات في تعزيز قيمة الانضباط على مستوى المدارس، وستتم المحاسبة والمساءلة بناءً على نتائج الطلاب في الاختبارات المحلية والدولية واختبارات التحصيلي.
وشدَّدت الوزارة على تفعيل الإشراف اليومي داخل المدرسة، وعدم الخروج إلَّا بعد التأكُّد من خلوِّ المدرسة من الطلاب والطالبات، مرورًا بدورات المياه، والمقصف، والصالات الرياضية، والفصول، والممرات.

أبرز ملامح المشروع

1ـ صلاحيات للمديرين في جميع الجوانب الإدارية.
2ـ اختيار التشكيلات المدرسية.
3ـ مساءلة المعلمين في جميع الجوانب.
4ـ اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة دون الحاجة للرفع إلى إدارات التعليم.
5ـ المحاسبة والمساءلة بناءً على نتائج الطلاب في الاختبارات المحلية والدولية والتحصيلي.

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