"التعليم" تتيح مطابقة إلكترونية لبيانات فارس ومسار

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أتاحت وزارة التعليم، لجميع منسوبيها شاشة جديدة في نظام «فارس» الإلكتروني، لتقديم خدمة مطابقة بين بيانات موظفي الوزارة في نظام فارس، ومنصة مسار. اضافة اعلان





تمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم في "مسار"



عدد عناصر المطابقة على الشاشة



أعمال تفويض وتكليف القيادات التعليمية

ويمكن من خلالها تحديد البيانات المتطابقة بين النظامين، بهدف تمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الشخصية ومقارنتها مع بياناتهم في نظام مسار.وتقدم منصة «مسار» الوطنية، خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية.يوجد في شاشة المقارنة «المطابقة»، 3 أعمدة مجدولة، وهي: العمود الأول البيانات الشخصية (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، المؤهل العلمي، الوظيفة، المرتبة، الراتب، والهاتف)، وعامود لنظام فارس، وعامود لنظام مسار.وتتكون شاشة المطابقة من 6 عناصر تطابق، وهي: تطابق المرتبة، والمسمى الوظيفي، والرقم الوظيفي، وتاريخ الحصول على المرتبة، وتاريخ التعيين في الدولة، وملاك الوظيفة.وفرغت الإدارات التعليمية العامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة من أعمال تفويض وتكليف القيادات التعليمية والإدارية.وجاء ذلك وفق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية الجديدة المعتمد من وزارة التعليم، تواصل تلك الإدارات نقل منسوبيها إلى القطاعات في الهيكلة الجديدة.