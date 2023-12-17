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أعلنت وزوارة التعليم بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا.

ويبدأ التسجيل من اليوم حتى 28 ديسمبر 2023م من خلال منصة سفير2 (من هنا) اضافة اعلان





تخصصات الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا



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