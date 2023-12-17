الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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التعليم: بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا

طبيب
3 شروط للتسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا
أ أ
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أعلنت وزوارة التعليم بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا. 
ويبدأ التسجيل من اليوم حتى 28 ديسمبر 2023م من خلال منصة سفير2 (من هنااضافة اعلان

تخصصات الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا 

 تشمل التخصصات:
جميع التخصصات العامة والدقيقة 

الاعتماد: 

المجلس الطبي العام GMC في بريطانيا 

أبرز الشروط: 

شهادة (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5 في كل مهارة
أو شهادة (OET) بدرحة (B) على الأقل في كل مهارة، على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين.
خبرة إكلينيكية 3 سنوات على الأقل مع سنة الامتياز.
*المزيد من التفاصيل (من هنا)


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