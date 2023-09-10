الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"التعاون الإسلامي" تناشد الدول الأعضاء تقديم الدعم للمغرب لمواجهة آثار الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وجهت منظمة التعاون الإسلامي، نداءً عاجلًا للدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة بسرعة الدعم للمغرب لمواجهة آثار الزلزال.

الإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات المغربية

 وناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه, الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة وكذلك جميع الشركاء الدوليين للإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات المغربية.

الزلزال يخلف مئات الضحايا وآلاف المصابين

 على إثر الزلزال المدمر الذي أصاب عدة مناطق في المملكة المغربية بقوة غير مسبوقة في تاريخها مخلفًا مئات الضحايا وآلاف المصابين.
وأشاد الأمين العام بالاستجابة والتدابير الفورية التي اتخذها عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس، لإنقاذ السكان المتضررين وتقديم الدعم لهم والحد من تأثير الزلزال.

المنظمة توجه تعازيها ومواساتها للمغرب

وجدد صادق تعازيه ومواساته للمغرب ملكًا وحكومة وشعبًا وتضامنه مع أسر الضحايا والمفقودين، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من لقي حتفه منهم، والعثور على المفقودين، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

عقارات
1:55 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

بشرى من الوطنية للإسكان: 3 مشاريع جوهرية في هذه الأماكن

ولي العهد قمة العشرين
1:46 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

سمو ولي العهد يُعلن مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا

F5pm4aJXYAAC-96
1:32 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج فصول موهبة

الخيول العربية
1:23 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

قيمتها 500 ألف ريال.. غرامة نقل أجنة الخيول العربية دون تصريح

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. مصير الدعم الإضافي وتعديلات نشاط سيارات الأجرة

بالفيديو والصور.. ولي العهد يجتمع مع قادة الدول على هامش قمة العشرين

"إنفاذ" تنظم 23 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجاريًا

46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

مطار الملك عبدالعزيز: إيقاف خدمة نقل المعتمرين إلى مكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سفارة المملكة بالمغرب 6:23 م السبت، 09 سبتمبر 2023

سفارة المملكة لدى المغرب تؤكد سلامة المواطنين بعد الزلزال

خادم الحرمين وولي العهد 9:49 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

المملكة تعرب عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق عقب الزلزال الذي ضرب البلاد

اقرأ أيضا

أهم 10
9:17 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. صرف حساب المواطن وجدل سجن ولي الأمر يتجدد

منصة مدرستي
9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
7:52 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل

الابل
7:35 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

منها وقف الاستقدام.. 6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

عقارات
1:55 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

بشرى من الوطنية للإسكان: 3 مشاريع جوهرية في هذه الأماكن

ولي العهد قمة العشرين
1:46 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

سمو ولي العهد يُعلن مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا

حوض السباحة
1:36 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

في حوض السباحة.. احذري: 7 أخطاء تُعرّض طفلك لخطر الموت

حساب المواطن
12:35 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 70 من حساب المواطن

أخبار السعودية
12:25 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مصير الدعم الإضافي وتعديلات نشاط سيارات الأجرة

العنف المدرسي
12:01 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أبرز أسباب وصور العنف المدرسي وطرق الوقاية منه