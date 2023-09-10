"التعاون الإسلامي" تناشد الدول الأعضاء تقديم الدعم للمغرب لمواجهة آثار الزلزال

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وجهت منظمة التعاون الإسلامي، نداءً عاجلًا للدول الأعضاء
ومؤسسات المنظمة بسرعة الدعم للمغرب لمواجهة آثار الزلزال.
الإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات
المغربية وناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين
إبراهيم طه, الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة وكذلك جميع الشركاء
الدوليين للإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات المغربية.
الزلزال
يخلف مئات الضحايا وآلاف المصابين على إثر الزلزال المدمر الذي أصاب عدة مناطق في المملكة
المغربية بقوة غير مسبوقة في تاريخها مخلفًا مئات الضحايا وآلاف المصابين.
وأشاد الأمين العام بالاستجابة والتدابير الفورية التي اتخذها عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس، لإنقاذ السكان المتضررين وتقديم الدعم لهم والحد من تأثير الزلزال.