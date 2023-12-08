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"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال في مخيمة الفارعة وتوجه رسالة لمجلس الأمن

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد
منظمة التعاون الإسلامي
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دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الجريمة المروعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس.اضافة اعلان

جريمة الاحتلال في مخيم الفارعة


 وأسفرت تلك الجريمة عن ارتقاء ستة شهداء وجرح آخرين، معتبرةً أن ذلك امتدادًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف.
وحمّلت المنظمة دولة الاحتلال مسؤولية استمرار هذه الجرائم، داعيةً في الوقت نفسه، المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم والتصويت هذا اليوم لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان توفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات العاجلة إلى قطاع غزة، استناداً للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني.

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