التخصصي يعالج السرطان بإعادة هندسة الخلايا التائية

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يستعرض مستشفى
الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اليوم الاحد، برنامج العلاج بإعادة هندسة الخلايا
التائية، لمرضى السرطان.
ويمثل العلاج إضافة نوعية للرعاية الطبية التخصصية في المملكة، وتقليلاً للأعباء المادية والصحية التي كانت تتطلب إرسال مثل هذه الحالات المرضية لتلقي العلاج في الخارج.
ويشارك التخصصي
شريكًا إستراتيجيًا صحيًا في ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي ينطلق في الرياض، اليوم،
ويستمر 3 أيام.
ملتقى الصحة
العالمي 2023
ويستعرض المستشفى، خلال جناحه المشارك في المعرض المصاحب للملتقى، أبرز ابتكاراته وحلوله الصحية، في إطار توجهاته الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانته كرائد للمعرفة.
وأوضح الرئيس
التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن
المملكة تعمل على ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميًا في مجال الابتكار.
الريادة العالمية
في مجال الابتكار
وترعى المملكة نظامًا بيئيًا ديناميكيًا يحتضن أحدث التقنيات، ويدعم مستقبل الرعاية الصحية، وترسيخها كوجهة عالمية.
وأكد أن مشاركة
«التخصصي» في الملتقى تأتي في سياق التزامه بدفع عجلة الابتكار في القطاع الصحي،
من الصعيد الوطني إلى العالمية، ودعم كل ما يسهم في توفير أعلى مستويات الرعاية
الصحية.
دفع عجلة
الابتكار في القطاع الصحي
ويعرّف «التخصصي» زوار المعرض، بابتكاراته وحلوله الصحية المختلفة، وأثرها في تعزيز نتائج الرعاية الصحية وتجربة المريض، وتحسين كفاءة التشغيل في مجالات طبية متعددة.
وتضمن المجالات:
رحلة المريض، وأبحاث الطب الحيوي في الفضاء، وطب الجينوم، وقيادة الطاقة
الاستيعابية، وإنتاج الأدوية الصيدلانية المشعة، والعلاج بالخلايا التائية (CAR- T Cell).
أبحاث الطب الحيوي
في الفضاء
ماذا يعرض
التخصصي؟1ـ ابتكاراته
وحلوله الصحية المختلفة.
2ـ أثرها في تعزيز نتائج الرعاية الصحية.
3ـ تجربة المريض.
4ـ تحسين كفاءة التشغيل في مجالات طبية متعددة.
5ـ أبحاث الطب الحيوي في الفضاء.
6ـ طب الجينوم.
7ـ قيادة الطاقة الاستيعابية.
8ـ إنتاج الأدوية الصيدلانية المشعة.