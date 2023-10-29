التخصصي يعالج السرطان بإعادة هندسة الخلايا التائية

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يستعرض مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اليوم الاحد، برنامج العلاج بإعادة هندسة الخلايا التائية، لمرضى السرطان. اضافة اعلان

ويمثل العلاج إضافة نوعية للرعاية الطبية التخصصية في المملكة، وتقليلاً للأعباء المادية والصحية التي كانت تتطلب إرسال مثل هذه الحالات المرضية لتلقي العلاج في الخارج.





ملتقى الصحة العالمي 2023





الريادة العالمية في مجال الابتكار





دفع عجلة الابتكار في القطاع الصحي





أبحاث الطب الحيوي في الفضاء



ماذا يعرض التخصصي؟



ويشارك التخصصي شريكًا إستراتيجيًا صحيًا في ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي ينطلق في الرياض، اليوم، ويستمر 3 أيام.ويستعرض المستشفى، خلال جناحه المشارك في المعرض المصاحب للملتقى، أبرز ابتكاراته وحلوله الصحية، في إطار توجهاته الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانته كرائد للمعرفة.وأوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن المملكة تعمل على ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميًا في مجال الابتكار.وترعى المملكة نظامًا بيئيًا ديناميكيًا يحتضن أحدث التقنيات، ويدعم مستقبل الرعاية الصحية، وترسيخها كوجهة عالمية.وأكد أن مشاركة «التخصصي» في الملتقى تأتي في سياق التزامه بدفع عجلة الابتكار في القطاع الصحي، من الصعيد الوطني إلى العالمية، ودعم كل ما يسهم في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية.ويعرّف «التخصصي» زوار المعرض، بابتكاراته وحلوله الصحية المختلفة، وأثرها في تعزيز نتائج الرعاية الصحية وتجربة المريض، وتحسين كفاءة التشغيل في مجالات طبية متعددة.وتضمن المجالات: رحلة المريض، وأبحاث الطب الحيوي في الفضاء، وطب الجينوم، وقيادة الطاقة الاستيعابية، وإنتاج الأدوية الصيدلانية المشعة، والعلاج بالخلايا التائية (CAR- T Cell).1ـ ابتكاراته وحلوله الصحية المختلفة.2ـ أثرها في تعزيز نتائج الرعاية الصحية.3ـ تجربة المريض.4ـ تحسين كفاءة التشغيل في مجالات طبية متعددة.5ـ أبحاث الطب الحيوي في الفضاء.6ـ طب الجينوم.7ـ قيادة الطاقة الاستيعابية.8ـ إنتاج الأدوية الصيدلانية المشعة.