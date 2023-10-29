الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التخصصي يعالج السرطان بإعادة هندسة الخلايا التائية

مستشفى فيصل التخصصي
مستشفى التخصصي
أ أ

يستعرض مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اليوم الاحد، برنامج العلاج بإعادة هندسة الخلايا التائية، لمرضى السرطان.اضافة اعلان
ويمثل العلاج إضافة نوعية للرعاية الطبية التخصصية في المملكة، وتقليلاً للأعباء المادية والصحية التي كانت تتطلب إرسال مثل هذه الحالات المرضية لتلقي العلاج في الخارج.


ملتقى الصحة العالمي 2023

ويشارك التخصصي شريكًا إستراتيجيًا صحيًا في ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي ينطلق في الرياض، اليوم، ويستمر 3 أيام.
ويستعرض المستشفى، خلال جناحه المشارك في المعرض المصاحب للملتقى، أبرز ابتكاراته وحلوله الصحية، في إطار توجهاته الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانته كرائد للمعرفة.


الريادة العالمية في مجال الابتكار

وأوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن المملكة تعمل على ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميًا في مجال الابتكار.
وترعى المملكة نظامًا بيئيًا ديناميكيًا يحتضن أحدث التقنيات، ويدعم مستقبل الرعاية الصحية، وترسيخها كوجهة عالمية.


دفع عجلة الابتكار في القطاع الصحي

وأكد أن مشاركة «التخصصي» في الملتقى تأتي في سياق التزامه بدفع عجلة الابتكار في القطاع الصحي، من الصعيد الوطني إلى العالمية، ودعم كل ما يسهم في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية.
ويعرّف «التخصصي» زوار المعرض، بابتكاراته وحلوله الصحية المختلفة، وأثرها في تعزيز نتائج الرعاية الصحية وتجربة المريض، وتحسين كفاءة التشغيل في مجالات طبية متعددة.


أبحاث الطب الحيوي في الفضاء

وتضمن المجالات: رحلة المريض، وأبحاث الطب الحيوي في الفضاء، وطب الجينوم، وقيادة الطاقة الاستيعابية، وإنتاج الأدوية الصيدلانية المشعة، والعلاج بالخلايا التائية (CAR- T Cell).

ماذا يعرض التخصصي؟

1ـ ابتكاراته وحلوله الصحية المختلفة.
2ـ أثرها في تعزيز نتائج الرعاية الصحية.
3ـ تجربة المريض.
4ـ تحسين كفاءة التشغيل في مجالات طبية متعددة.
5ـ أبحاث الطب الحيوي في الفضاء.
6ـ طب الجينوم.
7ـ قيادة الطاقة الاستيعابية.
8ـ إنتاج الأدوية الصيدلانية المشعة.

اقرأ أيضا

أهم 10
9:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين وسيول على 8 مناطق

F9k5L1HWcAA6ksK
9:26 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

حتى هذه الموعد.. "المسند" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة و7 مناطق

عقارات
9:22 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

"العامة للعقار": 7 أحياء في الرياض تستعد لتسجيل عقاراتها

مدرستي
9:02 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. للطلاب وأولياء الأمور.. كيفية التواصل مع المعلمين عبر منصة مدرستي

اقرأ أيضا

33 في مكة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

عاجل.. بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق

القضاء على ازدواجية التفتيش والرقابة بهذه الخطوة.. تعرف على التفاصيل

أجواء صباحية ماطرة في المدينة وعسير (فيديو)

20 مليونًا غرامة التخلص من النفايات الخطرة في البحار والسواحل

كلمات البحث

اقرأ أيضا

أمطار المملكة 4
7:31 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على معظم المناطق

رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
2:33 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

"الشؤون الدينية" توضّح سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين

تعليق الدراسة بجميع مدارس مكة
1:59 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

اليوم.. إدارة تعليم القريات تعلّق الدراسة الحضورية بجميع مدارس المحافظة

قنوات عين قناة عين
11:35 م السبت، 28 أكتوبر 2023

التعليم تنشر جداول الحصص من الأسبوع الـ 11 لكافة المراحل الدراسية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين وسيول على 8 مناطق

مدرستي
9:02 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. للطلاب وأولياء الأمور.. كيفية التواصل مع المعلمين عبر منصة مدرستي

الرادارات
2:04 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. صور الرادارات تحذر من سيول خلال ساعات على 8 مناطق

تعليق الدراسة
8:01 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق

أمطار المملكة 4
7:31 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على معظم المناطق

حب التعلم لدى الطفل
6:30 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 طرق لغرس حب التعلم لدى أطفالك منذ الصغر