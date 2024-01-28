"التجارة" توضح أهم مزايا الرمز الإلكتروني الموحد

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كشفت وزارة التجارة عن أهم مزايا الرمز الإلكتروني الموحد، وذلك من أجل توفير أحدث بيانات المنشآت في شكل إلكتروني

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أهم مزايا الرمز الإلكتروني الموحد



ماذا تعرف عن الرمز الإلكتروني الموحد ؟



توفير أحدث بيانات المنشآت في شكل إلكتروني



الوصول إلى بيانات المنشآت من خلال وثيقة موحدة



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الرقم الموحد هو وسيلة من ضمن الوسائل التي ظهرت في العصر الحديث، من خلال عدد من المزايا، أهمها:1 - تسهيل وصول العملاء لأصحاب الأعمال والشركات.2 - - معلومات لحظية محدثة لحالة البيانات لدى الجهات.3 - سهولة الاستعمال في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.4 - التحقيق الفوري من صحة معلومات المنشأة والجهات الحكومية المرتبطة بالسجل.5 - سهولة الوصول للرمز الإلكتروني والتأكد من المنشآت التجارية.6 - توفير القنوات المختلفة التي يستطيع من خلالها أصحاب المؤسسات كسب أكبر عدد من العملاء وبالتالي أكبر عدد من المبيعات.وبينت أن الرقم الموحد هو عبارة عن رقم مختصر خاص بالمنشأة يتكون من 9 أرقام، يربط بين كافة فروع الشركة برقم واحد فريد وسهل التذكر، لتسهيل وصول العملاء.يأتي هذا في وقت أطلق فيه مركز الأعمال الاقتصادية خدمة رقمية جديدة تُسمى "الرمز الإلكتروني الموحد"، بهدف توفير أحدث بيانات المنشآت في شكل إلكتروني ﻋﺒﺮ رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ "QR Code"، مما يخفف العبء عن أصحاب الأعمال والمستهلكين.وتشمل الخدمة في مرحلتها الأولى ربط بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني بالرمز الإلكتروني الموحد، على أن تشمل المرحلة اللاحقة كافة البيانات والتراخيص التشغيلية.وأكد أن هذه الخدمة تمكن المستهلكين من الوصول إلى أحدث بيانات المنشآت من خلال وثيقة موحدة، بدلًا من تعدد تصاريح وشهادات الجهات الحكومية المعروضة في المنشأة؛ للإسهام في تعزيز موثوقية البيانات ودقتها ومعالجة ظاهرة التشوه البصري.