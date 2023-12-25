التجارة توضح أنواع الضمان على المنتجات

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أوضحت وزارة التجارة بالتفصيل أنواع الضمان على المنتجات والتي تشمل الضمان المصنعي والضمان الإضافي أو المتد والتي توفر خيارات متنوعة للمستهلك.





أنواع الضمان على المنتجات اضافة اعلان



📃 | تعرّف على أنواع الضمان على المنتجات. pic.twitter.com/Ol0OsSMG4l — وزارة التجارة (@MCgovSA) December 25, 2023

يقدم للمستهلك بواسطة البائع أو الشركة المصنعة مع المنتج الذي تم شراؤه، ويغطي مشاكل أو عيوب المنتج خلال فترة معينة، وتشمل سياسة الضمان إصلاح المنتج أو استبداله بمنتج جدید دون تكاليف على المستهلك.تقدمه الشركة المصنعة أو البائع بجانب الضمان المصنعى أو بعد انتهائه، وقد يتضمن الخدمات الإضافية مثل: الصيانة المجانية لفترة أطول أو تغطية أوسع للأعطال أو أي مزايا إضافية، ويتبع الضمان الإضافي سياسةالمنشأة وأحكامها الخاصة.