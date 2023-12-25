التجارة توضح أنواع الضمان على المنتجات

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أوضحت وزارة التجارة بالتفصيل أنواع الضمان على المنتجات والتي تشمل الضمان المصنعي والضمان الإضافي أو المتد والتي توفر خيارات متنوعة للمستهلك.
أنواع الضمان على المنتجات
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1- الضمان المصنعي:
يقدم للمستهلك بواسطة البائع أو الشركة المصنعة مع المنتج الذي تم شراؤه، ويغطي مشاكل أو عيوب المنتج خلال فترة معينة، وتشمل سياسة الضمان إصلاح المنتج أو استبداله بمنتج جدید دون تكاليف على المستهلك.
2 الضمان الإضافي (الممتــد)
تقدمه الشركة المصنعة أو البائع بجانب الضمان المصنعى أو بعد انتهائه، وقد يتضمن الخدمات الإضافية مثل: الصيانة المجانية لفترة أطول أو تغطية أوسع للأعطال أو أي مزايا إضافية، ويتبع الضمان الإضافي سياسة
المنشأة وأحكامها الخاصة.
📃 | تعرّف على أنواع الضمان على المنتجات. pic.twitter.com/Ol0OsSMG4l— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 25, 2023