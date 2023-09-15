التجارة تفرض 9 ضوابط على التخفيضات في المتاجر الإلكترونية

أ أ
كشفت وزارة التجارة عن وجود 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت
والمتاجر الإلكترونية.
وقالت إن نظام التخفيضات الإلكتروني يتيح للتاجر إلكترونيًا إصدار تراخيص التخفيضات وطلب خدمة العروض الترويجية للمتاجر والمتاجر الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروع وزارة التجارة.
وأكدت وزارة التجارة على مواصلة جهودها الميدانية للرقابة على التخفيضات
التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق السعودية.
الرقابة على التخفيضات التجارية
1ـ حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل
الإعلان عنها.
وتتمثل الضوابط الـ 9 فيما يلي:
2ـ إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح «الباركود».
3ـ التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.
4ـ أن تكون نسب التخفيض «من - إلى» محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.
تحديد نسب التخفيض بشكل واضح
5ـ الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.
6ـ الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.
7، التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.
8ـ تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالتزام بالعروض الترويجية.
حق المستهلك في الاختيار
9ـ التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.