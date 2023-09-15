التجارة تفرض 9 ضوابط على التخفيضات في المتاجر الإلكترونية

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كشفت وزارة التجارة عن وجود 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.

وقالت إن نظام التخفيضات الإلكتروني يتيح للتاجر إلكترونيًا إصدار تراخيص التخفيضات وطلب خدمة العروض الترويجية للمتاجر والمتاجر الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروع وزارة التجارة. اضافة اعلان





الرقابة على التخفيضات التجارية





وتتمثل الضوابط الـ 9 فيما يلي:





تحديد نسب التخفيض بشكل واضح





حق المستهلك في الاختيار





الإبلاغ عن المخالفات



وأكدت وزارة التجارة على مواصلة جهودها الميدانية للرقابة على التخفيضات التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق السعودية.1ـ حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها.2ـ إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح «الباركود».3ـ التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.4ـ أن تكون نسب التخفيض «من - إلى» محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.5ـ الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.6ـ الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.7، التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.8ـ تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالتزام بالعروض الترويجية.9ـ التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية ومخالفات «التخفيضات والمسابقات» عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر الرقم الموحد 1900، وذلك لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.