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التجارة تفرض 9 ضوابط على التخفيضات في المتاجر الإلكترونية

المتاجر الالكترونية
التخفيضات في المتاجر الإلكترونية
أ أ
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كشفت وزارة التجارة عن وجود 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.
وقالت إن نظام التخفيضات الإلكتروني يتيح للتاجر إلكترونيًا إصدار تراخيص التخفيضات وطلب خدمة العروض الترويجية للمتاجر والمتاجر الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروع وزارة التجارة.اضافة اعلان


الرقابة على التخفيضات التجارية

وأكدت وزارة التجارة على مواصلة جهودها الميدانية للرقابة على التخفيضات التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق السعودية.


وتتمثل الضوابط الـ 9 فيما يلي:

1ـ حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها.
2ـ إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح «الباركود».
3ـ التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.


تحديد نسب التخفيض بشكل واضح

4ـ أن تكون نسب التخفيض «من - إلى» محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.
5ـ الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.
6ـ الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.
7، التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.


حق المستهلك في الاختيار

8ـ تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالتزام بالعروض الترويجية.
9ـ التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.


الإبلاغ عن المخالفات

ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية ومخالفات «التخفيضات والمسابقات» عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر الرقم الموحد 1900، وذلك لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.

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