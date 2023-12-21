الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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"التجارة" تُغرم وكالة سيارات 50 ألف ريال لارتكابها هذه المخالفة

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وزارة التجارة
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أعلنت وزارة التجارة أنها فرضت غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب المملكة.اضافة اعلان

سبب تغريم وكالة سيارات 50 ألف ريال

وأوضحت حسب "عكاظ"، أن الغرامة جاءت بسبب ارتكاب الوكالة مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظامًا، "14 يوماً لتوفير القطع ذات الطلب النادر".

وكالة السيارت ارتكبت هذه المخالفات

وأضافت الوزارة أن الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات تمكنت من ضبط إحدى وكالات السيارات لارتكابها مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار.

معاقبة الوكالة وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية

وبينت أن المخالفة تمثلت في عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهماتها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة، حيث قررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

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