"التجارة" تصدر 4700 ترخيص للتخفيضات تشمل 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

أصدرت وزارة التجارة تراخيص تخفيضات لأكثر من 37 مليون منتج، شملت مختلف
السلع والمنتجات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.
وقال الوزارة إن من أبرز السلع التي تشملها التخفيضات: المواد الغذائية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والعطورات، والهواتف الذكية، والملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال.
وأعلنت الوزارة عن إصدار أكثر من 4700 ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية
للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم
الوطني.
4700 ترخيص تخفيضات
وذلك خلال أربعة أيام من بداية موسم التخفيضات الذي يمتد حتى نهاية سبتمبر 2023.
وبينت "التجارة" أنها أصدرت 2241
ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و436 ترخيص تخفيضات للمتاجر الإلكترونية، و2040
ترخيصًا للعروض الترويجية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.
2040 ترخيص للعروض الترويجية