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صحيفة تواصل الالكترونية

"التجارة" تصدر 4700 ترخيص للتخفيضات تشمل 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
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أصدرت وزارة التجارة تراخيص تخفيضات لأكثر من 37 مليون منتج، شملت مختلف السلع والمنتجات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.اضافة اعلان
وقال الوزارة إن من أبرز السلع التي تشملها التخفيضات: المواد الغذائية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والعطورات، والهواتف الذكية، والملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال.


4700 ترخيص تخفيضات

وأعلنت الوزارة عن إصدار أكثر من 4700 ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني.
وذلك خلال أربعة أيام من بداية موسم التخفيضات الذي يمتد حتى نهاية سبتمبر 2023.


2040 ترخيص للعروض الترويجية

 وبينت "التجارة" أنها أصدرت 2241 ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و436 ترخيص تخفيضات للمتاجر الإلكترونية، و2040 ترخيصًا للعروض الترويجية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.

 

الحد من التخفيضات الوهمية

وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا عبر الرابط: (اضغط هنا)، تسهّل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.

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