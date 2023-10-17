الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

التجارة: المنطقة الشرقية ثالث أكبر مناطق المملكة في عدد السجلات بـ 210 آلاف سجل تجاري

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أوضحت وزارة التجارة أن المنطقة الشرقية تعد محركًا للنمو الاقتصادي ومحفزًا لريادة الأعمال، وهي ثالث أكبر مناطق المملكة من حيث عدد السجلات التجارية، مبينة بلوغ إجمالي السجلات التجارية للمنطقة أكثر من 210 آلاف سجل تجاري بنهاية الربع الثالث لعام 2023 .اضافة اعلان

متحدث الوزارة

 وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرقية تجاوز 136 ألف منشأة، ويقدم مركز دعم المنشآت بالخبر خدماته لرواد الأعمال حيث استفاد أكثر من 5400 رائد ورائدة من الخدمات والاستشارات التي يقدمها خلال العام الجاري، كما تضم المنطقة الشرقية أكبر فرع للمركز السعودي للأعمال الواقع في برج غرفة الشرقية ويقدم أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين في مكان واحد.
 وبين أن أبرز خمسة أنشطة سجلت تناميًا فيها بنهاية الربع الثالث 2023 هي: الخدمات اللوجستية بنسبة 73%، والأندية البحرية بنسبة 72%، وإنشاء الأرصفة والموانئ البحرية بنسبة 47%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 45%، والنقل والشحن البحري بنسبة نمو 27%.

محاربة النصب والاحتيال

 وعن دور الوزارة في محاربة النصب والاحتيال، أكد أن التحقق من موثوقية الموقع الإلكتروني أولى خطوات الحماية، وأن الوزارة تكافح النصب والاحتيال عبر مسارين: الرصد الاستباقي اليومي، والتعاون مع الشركاء في مجلس التجارة الإلكترونية واللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت، وتم خلال الشهرين الماضيين حجب أكثر من 200 موقع إلكتروني ينتحل صفة الوزارة.
 وأضاف الحسين أن هناك 3 ركائز للتواصل المؤسسي نحو المجتمع تعتمد عليها الوزارة، هي: التوعية الموجهة للعملاء، والاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات، والتشارك بالمعلومة من خلال البيانات والإحصائيات التي تُعين مجتمع الأعمال على اتخاذ قرارات مبينة على المعلومات.

التستر التجاري

 وأشار إلى أهمية وعي المواطن والمقيم بمخاطر وأضرار التستر التجاري، وأن الحملات التوعوية الموجهة أسهمت في تصحيح أوضاع أكثر من 19 ألف منشأة تجارية من بينها 2,216 منشأة بالمنطقة الشرقية، وأصبحت هذه المنشآت نظامية وممتثلة للأنظمة الحكومية.
 كما بين أهمية التعاون المثمر والشراكة بين الوزارة والمواطن من خلال التواصل الفعال والإبلاغ عن المخالفات التي أسهمت في الكشف عن حالات الغش والتستر التجاري في المنطقة الشرقية ومختلف مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:17 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الأربعاء 3 ربيع الآخر .. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

WhatsApp Image 2023-10-18 at 12.00.15 AM
12:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وصول رئيس وزراء سنغافورة إلى المملكة لحضور "قمة الرياض"

مطارات جدة
11:27 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تنويه مهم من "مطارات جدة" بشأن "الإعلانات الوهمية"

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
11:04 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

المملكة تدين جريمة الاحتلال الشنيعة والاعتداء الوحشي على مستشفى المعمداني بغزة

اقرأ أيضا

مختص يكشف سبب إغلاق المطاعم في المملكة

سجين يروي مأساته بسبب المخدرات: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي"

أهم 10.. قرارات عاجلة لمجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في متهم بالرياض

حملة وطنية للتعريف بمسارات برنامج خادم الحرمين للابتعاث وآفاقه المستقبلية

6 تأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:21 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حملة ضد التنمر بالمدراس ورئيس "أرامكو" يحذر ولائحة تنفيذية جديدة لجباية الزكاة

أهم 10 9:42 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستفادة من الأرض المجانية وقصة منزل كافل الأيتام في درنة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 11:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ننشر ضوابط واشتراطات أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

أهم 10 8:49 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أهم 10.. انخفاض في أسعار الأرز وتحذير عاجل لجميع محافظات مكة

اقرأ أيضا

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
6:59 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

الإطاحة بمروجي مخدرات ومرتكبي حوادث سرقة في القصيم والجوف

2023-10-17_19-12-09
6:59 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

لقطات من الأجواء لجريان سيول جنوب النعمان

2023-10-17_19-14-16
6:48 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"التجارة" تستدعي المزيد من مرايات "LETTAN" من "إيكيا".. وتكشف السبب

WhatsApp Image 2023-10-17 at 6.34.04 PM
6:39 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"الزعاق" يوضح الفرق بين قلايد ومرابيع الوسم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:17 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الأربعاء 3 ربيع الآخر .. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

مطارات جدة
11:27 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تنويه مهم من "مطارات جدة" بشأن "الإعلانات الوهمية"

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
11:04 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

المملكة تدين جريمة الاحتلال الشنيعة والاعتداء الوحشي على مستشفى المعمداني بغزة

إخلاء 22 مستشفى في غزة
10:13 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مئات الشهداء في قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة

2023-10-17_21-57-49
10:01 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مختص يكشف سبب إغلاق المطاعم في المملكة

2023-10-17_21-21-38
9:26 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

سجين يروي مأساته بسبب المخدرات: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي"