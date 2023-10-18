"التأمينات": مساعدك التأميني يجيب على كل الأسئلة على مدار الساعة

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن مساعدك التأميني أقرب لك ويخدمك على مدار الساعة من خلال جوالك عبر تطبيق الواتساب. اضافة اعلان

وقالت المؤسسة على صحفتها الرسمية في "إكس" إن المساعد التأميني يوفر كافة الإجابات على الأسئلة والاستفسارات التي ترد حول جميع خدمات المؤسسة.





ضوابط صرف المعاش



شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك



وكانت المؤسسة العامة للتأمينات قد حددت ضوابط صرف معاش الدفعة للمستفيدين المستوفين للشروط لصرف المعاش.جاء ذلك في رد من التأمينات عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، ردا على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى أحقيته في صرف معاش الدفعة الواحدة بعد إنهاء التعاقد.وأوضحت مؤسسة التأمينات أن شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز تشمل التالي :يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً.- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.- من أسقطت عنه الجنسية السعودية.