التأمينات توضح آلية الاستبعاد وعلاقتها بصاحب العمل

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية الاستبعاد من النظام وعلاقتها بصاحب العمل الحالي.



جاء ذلك في رد من التأمينات على مستفيد عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس "تويتر سابقا"، استفسر بشأن آلية الاستبعاد بسبب التوقيع مع شركة أخرى. اضافة اعلان





صلاحيات وآلية الاستبعاد



حقيقة تقديم الدعم والقروض:



نظامي التقاعد المدني والعسكري



وأجابت التأمينات بقولها: "إن صلاحية الاستبعاد متاحة لدى صاحب العمل. في حال انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل".في وقت سابق، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها لاتقدم دعمًا أو قروضًا للمستفيدين، ردًا على ما أشيع أخيرًا من أنها تقدم تمويلاً بقيمة 200 ألف ريال للمتقاعدين.وأضافت خدمة "العناية بالعملاء" عبر منصة "إكس" في ردها على استفسار لأحد المستفيدين: "نعتذر ونفيدك بأنه لا يوجد دعم أو قروض مقدمة من نظام التأمينات الاجتماعية".وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن.وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.