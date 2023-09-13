"التأمينات" تنفق 10.7 مليار ريال مصروفات لـ"المنافع" وتنجز 2.8 مليون معاملة

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023م بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال.

وبلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) أكثر من 83.9 مليون ريال، فيما بلغت منافع فرع الأخطار المهنية أكثر من 17 مليون ريال، وفقًا لـ"عكاظ".

جاء ذلك في النشرة الشهرية الدورية التي تصدرها المؤسسة التي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات التي حققتها خلال الشهر.





إنجاز 2.8 مليون معاملة



48 ألف استفسار



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وأكدت المؤسسة أن عدد المعاملات المنجزة تجاوز 2.8 مليون معاملة، في حين تخطى عدد المسجلين الجدد في خدمات المؤسسة الإلكترونية 107 آلاف مسجل جديد وذلك عن شهر أغسطس الماضي.وأوضحت نشرة المؤسسة أن عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي (أمين) بلغ أكثر من 39.9 ألف عميل.فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، وأكثر من 15 ألف عميل استفاد من خدمة (واتساب) التأمينات الاجتماعية.كما تلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة (x) أكثر من 48 ألف استفسار للفترة ذاتها، وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل.فيما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.وبينت النشرة أن عدد اللقاءات والورش الميدانية لشهر أغسطس الماضي، بلغ أكثر 47 لقاءً وورشة، فيما بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 19.4 ألف زيارة.إضافة إلى تسجيل أكثر من 3.6 ألف زيارة وقائية للمنشآت وأصحاب العمل؛ بهدف تعزيز واقع السلامة والصحة المهنية والالتزام التأميني لدى المنشآت.