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صحيفة تواصل الالكترونية

التأمينات الاجتماعية تعلن عن 87 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات

فرص وظائف
الشركة الوطنية للرعاية
أ أ
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان


المسميات الوظيفية:

استشاري طب الطوارئ.
طبيب عام.
منفذ النظام.
أخصائي الأخصائية الاجتماعية.
تمهير - طبي.
تمهير - غير طبية.
عامل اجتماعي.
فني معالجة مياه - 9002.
فني أشعة - 17.
مسجل طب الأسرة.
والمزيد من الوظائف .


عن الشركة الوطنية للرعاية الطبية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية هي شركة سعودية مساهمة أسست عام 2003م كشركة مساهمة مغلقة بعد شركة بين القطاع العام ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين من القطاع الخاص.


مستشفى رعاية الرياض

تمتلك الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) اثنين من أهم مستشفيات القطاع الخاص في مدينة الرياض وهما مستشفى (رعاية الرياض) والذي تأسس عام 1990م بقدرة استيعابية مقدارها 320 سرير.


المستشفى الوطني

والمستشفى (الوطني) والذي تأسس عام 1966م كإحدى أولى المستشفيات الخاصة في مدينة الرياض, بقدرة استيعابية مقدارها 100 سرير كما يتم توسعة المستشفى الوطني حالياً لتصل قدرته الاستيعابية إلى 300.


طريقة التقديم:

 أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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