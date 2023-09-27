التأمينات الاجتماعية تعلن عن 87 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني
للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً
للتفاصيل التالية:
استشاري طب الطوارئ.
المسميات الوظيفية:
طبيب عام.
منفذ النظام.
أخصائي الأخصائية الاجتماعية.
تمهير - طبي.
تمهير - غير طبية.
عامل اجتماعي.
فني معالجة مياه - 9002.
فني أشعة - 17.
مسجل طب الأسرة.
والمزيد من الوظائف .
الشركة الوطنية للرعاية الطبية هي شركة سعودية مساهمة أسست عام 2003م كشركة
مساهمة مغلقة بعد شركة بين القطاع العام ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية ومجموعة من المساهمين من القطاع الخاص.
عن الشركة الوطنية للرعاية الطبية
تمتلك الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) اثنين من أهم مستشفيات القطاع
الخاص في مدينة الرياض وهما مستشفى (رعاية الرياض) والذي تأسس عام 1990م بقدرة
استيعابية مقدارها 320 سرير.
مستشفى رعاية الرياض
والمستشفى (الوطني) والذي تأسس عام 1966م كإحدى أولى المستشفيات الخاصة في
مدينة الرياض, بقدرة استيعابية مقدارها 100 سرير كما يتم توسعة المستشفى الوطني
حالياً لتصل قدرته الاستيعابية إلى 300.
المستشفى الوطني
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر
الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة،
يرجى الدخول على الرابط التالي:
طريقة التقديم:
رابط التقديم - (اضغط هنا).