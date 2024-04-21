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"البيئة": 5 مناطق تسجل هطول أمطار في 36 محطة وعسير تتصدر بـ 32.00 ملم

وزارة البيئة
وزارة البيئة
أ أ
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سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(32.00) ملم في محايل عسير، و(21.6) في رجال ألمع، وذلك ضمن (5) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية.اضافة اعلان

وزارة البيئة:

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (36) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح يوم أمس السبت 20 أبريل 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الأحد 21 أبريل 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، عسير، جازان، نجران، والباحة).
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في محطة رصد الأمطار بالسليل (3.8) ملم، وفي محطة القطار – الرياض (0.8) ملم، فيما سجّلت حديقة السودة بأبها في منطقة عسير (18.6) ملم و(8.8) مم في الواديين بأحد رفيدة.
وأشار التقرير إلى أن منطقة جازان سجلت في محطة سد بيش- ببيش (29.5) مم، و(18.00) مم في بلغازي- العيدابي، وفي منطقة نجران سجلت محطة نجران (4.3) ملم، والحضن- نجران (4.00) ملم، وفي منطقة الباحة سجلت المخواة (24.00) مم.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ (24) ساعة الماضية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: http://bit.ly/44gbNjC.

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