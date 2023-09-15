البيئة: لن يسمح ببيع الإبل غير المرقمة (فيديو)

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة. اضافة اعلان

وقال مدير عام إدارة الخدمات الثروة الحيوانية في وزارة البيئة، الدكتور إبراهيم الشومر، إنه لا يتم السماح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة وفقًا للأنظمة واللوائح .

وأوضح أنه تم ترقيم أكثر من مليون من الإبل، فيما تستكمل الوزارة مشروع ترقيم ما تبقى لدى المربين من خلال شريحة إلكترونية تحت الجلد، ويتم قراءة هذه الشرائح من خلال قارئ إلكتروني.



pic.twitter.com/Y0qxgEvom7 #الإخبارية فيديو | مدير عام إدارة الخدمات الثروة الحيوانية في وزارة البيئة د. إبراهيم الشومر: أكثر من مليون من الإبل رقمت، ومن يمتنع عن ذلك لن يسمح له ببيعها #برنامج_120 September 15, 2023

مشروع ترقيم الإبل إلكترونيًا



أعداد الإبل في المملكة

