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البيئة: لن يسمح ببيع الإبل غير المرقمة (فيديو)

الإبل 1
مشروع ترقيم الإبل
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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.اضافة اعلان
وقال مدير عام إدارة الخدمات الثروة الحيوانية في وزارة البيئة، الدكتور إبراهيم الشومر، إنه لا يتم السماح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة وفقًا للأنظمة واللوائح .
وأوضح أنه تم ترقيم أكثر من مليون من الإبل، فيما تستكمل الوزارة مشروع ترقيم ما تبقى لدى المربين من خلال شريحة إلكترونية تحت الجلد، ويتم قراءة هذه الشرائح من خلال قارئ إلكتروني.


مشروع ترقيم الإبل إلكترونيًا

ويأتي "مشروع ترقيم الإبل إلكترونيًا" في إطار إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 296 والصادر بتاريخ 11/6/1439هـ، القاضي بإلزام مُلّاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع "الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات".
وبإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا دون الحضور إلى مقر الوزارة أو أحد فروعها، وذلك عبر زيارة موقعها الإلكتروني (اضغط هنا) أو بالاتصال على الرقم الموحد (8001240025).

أعداد الإبل في المملكة

ويسهم مشروع "ترقيم الإبل إلكترونيا" في بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المملكة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ما يمَكّن وزارة البيئة والمياه والزراعة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية.
ويساعد المشروع مُلّاك الإبل في توثيق ثروتهم الحيوانية رسمياً في سجلات الوزارة. كما يسهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، في ضبط الإبل السائبة والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.

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