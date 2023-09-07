"البيئة": انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع لثلاثة أنشطة في قطاع المياه

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انتهت المهلة الني منحتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للمستفيدين والعاملين في عددٍ من الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه، بالإفصاح وتصحيح الأوضاع لثلاثة أنشطة. اضافة اعلان

ومنحت الوزارة في 6 أغسطس الماضي، مهلة لمدة شهر لتصحيح الأوضاع، على أن تبدأ بعده مباشرة في تطبيق لائحة المخالفات والغرامات المقررة لكل نشاط.



الأنشطة الثلاث



شهادة الإفصاح



وأوضحت الوزارة أن المُهلة المُنتهية تشمل:-الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها.-أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج).أنشطة محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه.وأضافت أن شهادة الإفصاح تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى (200) ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات (تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة)، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية.وأشارت إلى أن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها يتم عبر تطبيق بوابة (نما) الإلكترونية، من خلال الدخول إلى خدمة (طلب إفصاح عن بئر غير مرخَّصة أو مفقودة) وتعبئة البيانات المطلوبة، للحصول على شهادة الإفصاح إلكترونيًّا بكل سهولة.وأوضحت أن المُهلة المذكورة تشمل دعوة ممارسي أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) الذين لديهم تراخيص سابقة من وزارتي "المياه والكهرباء" أو "الشؤون البلدية والقروية".