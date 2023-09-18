"البنيان" يدعو السفراء والبعثات الدبلوماسية لاستكشاف فرص التعليم بالمملكة

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افتتح وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم,
أعمال الملتقى التعريفي للدراسة في المملكة والمعرض المصاحب الذي يستهدف التعريف بفرص
استقطاب الطلبة المتميزين حول العالم للدراسة في جامعات المملكة.
البحث والابتكار وريادة الأعمالجاء ذلك وبحضور عدد من الوزراء والسفراء لدى المملكة وممثلي
البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، للإطلاع على ما تحقق لمؤسسات التعليم الجامعي
من تقدم ملموس على مستوى التصنيفات العالمية والإقليمية في عدد من المجالات العلمية
ومنها البحث والابتكار وريادة الأعمال.
وأكد في كلمته بالملتقى أن المملكة تعد مركزاً مهماً للبحث العلمي والابتكار, بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- مما يضمن وجود البيئة البحثية المميزة واستدامتها.
استكشاف فرص التعليم في المملكة ودعا الباحثين المتميزين
في مختلف المجالات والدرجات العلمية لتحقيق التعاون واستكشاف فرص التعليم في المملكة
كوجهة تعليمية جاذبة من خلال البرامج الأكاديمية المتنوعة في الكليات والجامعات والمعاهد.
وأشار إلى أن راغبي الالتحاق بتلك البرامج سيتمكنون من الاستفادة من المنهجية الحديثة المطبقة والمرافق التعليمية المتطورة إلى جانب إتاحة فرص التفاعل مع ثقافات متنوعة مما يمنح تجارب ثقافية غنية ورحلة تعليمية مثرية.
رؤية المملكة لتنمية القطاع التعليمي ولفت وزير التعليم
النظر إلى أن التحاق الطلاب والباحثين والمتدربين الدوليين بمؤسسات التعليم العالي
يعد جزءاً أساسياً من رؤية المملكة لتنمية القطاع التعليمي وتعزيز مكانته العالمية
مما يسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
ونوّه بما تحظى به اللغة العربية من اهتمام بوصفها لغة عالمية، حيث تعد المملكة وجهة متميزة لتعلّمها؛ الأمر الذي يسهم في اكتشاف التراث الثقافي العريق فيها من خلال رحلة الطالب التعليمية.
ولفت إلى أن التحولات الاقتصادية في العالم يجعل المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نمواً مما ساعد على خلق فرص للتوظيف والتطوير المهني والتدريب بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة وقطاع التقنية والأعمال.