البنيان: نطمح أن يحقق التعليم الأهلي 30% من منظومة التعليم

أ أ



أكد وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان أن التعليم يؤثر على جودة الحياة وثقافة وفكر المجتمع بشكل عام، موضحا أن التعليم جزء من منظومة البلد التي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. اضافة اعلان





التعليم يدخل في جميع القطاعات

تطوير التشريعات والتنظيمات

وتابع البنيان، خلال مؤتمر مجلس دعم المنشآت، أن التعليم يدخل في صلب جميع القطاعات الصناعة الاستثمار السياحة الثقافة، التعليم يجمع جميع هذه الأمور.وتابع أن الدعم المقدم للدولة للتعليم كبير جدا، ما شاء الله، سواء التعليم العام والتعليم العالي أو الجامعي والتعليم المهني.ولفت البنيان، إلى أن القطاع العام والخاص كلامهما يشترك في منظومة التعليم، موضحا أن المنظومة لا يمكن أن تعمل إلا إذا كان القطاع الخاص يعرف دوره والقطاع العام يعرف دوره وكلاهما يكمل بعضه بعضا.وأضاف أن منشآت لها أكثر من 7 سنوات، ودورها كبير جدا في تنمية الاقتصاد الكلي وتحقيق رؤية المملكة، وهناك محاور رئيسية تتمثل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وقال نحن في وزارة التعليم حريصين على تطوير التشريعات والتنظيمات التي تساعد المستثمرين للدخول في قطاع التعليم.ولفت إلى أن القطاع الأهلي يمثل 18% من منظومة التعليم والطموح أن يحقق أكثر من 30% وهذا مهم جدا.