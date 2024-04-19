البنوك تحذر من رسائل احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية

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حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من الروابط الوهمية والتي يتم الترويج لها من قبل المحتالين باستخدام روابط لمواقع تنتحل صفة جهات رسمية أو متاجر إلكترونية أو مواقع للتوظيف.



التحذير من الرسائل الاحتيالية



استئناف العمل في البنوك



وشددت البنوك السعودية عبر حسابها بمنصة إكس على ضرورة الحذر من الرسائل الاحتيالية والحفظ على البيانات الشخصية من التسريب.وأضافت: "إذا وصلتك زي هذي الرسالة تطلب منك استخدام رابط للدخول وإتمام إرسال شحنتك.. #خلك_حريص ولا تضغط عليه تراه رابط وهمي".وتعد حملة خلك حريص تجمعا للبنوك والمصارف السعودية، وتعمل جميعها بالتعاون لتوفير الإرشادات والتوعية للعملاء بمختلف الطرق والوسائل، لتعزيز الوعي والحذر والحماية الشخصية.

يذكر أن البنوك والمؤسسات المالية بالمملكة استأنفت عملها، الأحد الماضي، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت الخميس 25 رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م.



