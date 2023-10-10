البنك المركزي: 6.4% من قروض التمويل متعثرة

أ أ

كشف تقرير حديث للبنك المركزي السعودي (ساما)، أن نسبة القروض المتعثرة للمحافظ التمويلية بلغت في النصف الأول من العام الحالي 2023 نحو 6.4% لإجمالي قطاع شركات التمويل. اضافة اعلان





العقارات السكنية



رأس المال



تمويلات الأفراد



وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للعقارات السكنية 22.9 مليار ريال، معظمها في قطاع الفلل بنسبة 72%، و24% للشقق، و3% للأراضي، و1% مصنفة كأخرى، وفقًا لـ"عكاظ".وبيّن التقرير أن إجمالي العاملين في قطاع التمويل نحو 6074 موظفاً وموظفة، تبلغ نسبة السعوديين منهم 86% بما يعادل 5218 فرداً سعودياً.وحققت معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.وارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5 % ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.كما أظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعاً في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%.