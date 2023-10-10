الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

البنك المركزي: 6.4% من قروض التمويل متعثرة

البنك المركزي السعودي 2
البنك المركزي السعودي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف تقرير حديث للبنك المركزي السعودي (ساما)، أن نسبة القروض المتعثرة للمحافظ التمويلية بلغت في النصف الأول من العام الحالي 2023 نحو 6.4% لإجمالي قطاع شركات التمويل.اضافة اعلان

العقارات السكنية

وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للعقارات السكنية 22.9 مليار ريال، معظمها في قطاع الفلل بنسبة 72%، و24% للشقق، و3% للأراضي، و1% مصنفة كأخرى، وفقًا لـ"عكاظ".
وبيّن التقرير أن إجمالي العاملين في قطاع التمويل نحو 6074 موظفاً وموظفة، تبلغ نسبة السعوديين منهم 86% بما يعادل 5218 فرداً سعودياً.
وحققت معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.

رأس المال

وارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5 % ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.
كما أظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعاً في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.

تمويلات الأفراد

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%.

اقرأ أيضا

ترتيب
7:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

إعلان نتائج مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية لعام 1444هـ

بمزييمكيدي
7:25 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استشهاد صحافيين فلسطينيين في العدوان المتواصل على قطاع غزة

أمطار المملكة 15
7:19 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

ولي العهد
12:49 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

اقرأ أيضا

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

وزير الخارجية يصل سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي 27

لمواجهة الحمى القلاعية .. بدء تقديم التحصينات للمواشي في مكة

الثلاثاء 25 ربيع الأول.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أردوغان 4:28 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح على 4 مناطق

أمطار المملكة 17 9:32 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح نشطة على مكة والباحة وهذه المناطق

أمطار المملكة 15 6:19 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

منها جازان وعسير.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق

أمطار غزيرة وسيول 5:34 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 4 مناطق

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-09 at 11.32.53 PM
11:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

5 مبادرات تدريبية ورقمية لتمكين الموهوبين في "الإعلام"

WhatsApp Image 2023-10-09 at 11.17.02 PM
11:22 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

توقيف 6 أطباء بينهم وزير سابق .. ماذا يحدث في الكويت؟

تعليم الطائف
9:02 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أمانة الطائف تعتمد المخططات إلكترونيًا

أهم 10
8:56 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أهم 10.. وفاة الأمير محمد بن سعد وانقلاب حافلة تقل معلمات وطالبات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 15
7:19 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

قرود البابون
7:01 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بشرى.. نهاية قرود البابون في مدن المملكة بهذا التوقيت

البريد السعودي سبل
6:23 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

البريد السعودي "سبل" الأول عربيًا وضمن أفضل 50 مشغلاً بالعالم (فيديو)

رجل بلا مال
4:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"رجل بلا مال".. بريطاني يعيش دون استخدام للنقود منذ 15 عامًا

تطبيق ماجنيفير
3:56 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"جوجل" تطلق تطبيقًا يُسهّل قراءة النصوص غير الواضحة

ولي العهد والرئيس المصري
12:48 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري