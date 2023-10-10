البنك المركزي: 6.4% من قروض التمويل متعثرة

أ أ
كشف تقرير حديث للبنك المركزي السعودي (ساما)، أن نسبة
القروض المتعثرة للمحافظ التمويلية بلغت في النصف الأول من العام الحالي 2023 نحو
6.4% لإجمالي قطاع شركات التمويل.
العقارات السكنيةوبلغت قيمة المحفظة التمويلية للعقارات السكنية 22.9
مليار ريال، معظمها في قطاع الفلل بنسبة 72%، و24% للشقق، و3% للأراضي، و1% مصنفة
كأخرى، وفقًا لـ"عكاظ".
وبيّن التقرير أن إجمالي العاملين في قطاع التمويل نحو 6074 موظفاً وموظفة، تبلغ نسبة السعوديين منهم 86% بما يعادل 5218 فرداً سعودياً.
وحققت معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.
رأس المالوارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5 % ليصل
إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.
كما أظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعاً في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.