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صحيفة تواصل الالكترونية

"البلدية": خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
المركز الوطني للتفتيش والرقابة
أ أ
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أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، ماجد الحقيل، أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة، يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.اضافة اعلان


اختصاصات المركز الوطني للتفتيش

وقال الحقيل إن اختصاصات المركز تتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
وتشمل اختصاصاته أيضًا تنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، بما يُسهم في رفع معدلات الامتثال.


خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة

وأضاف: يعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة، إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها.


تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية

وأشار إلى أنه يهدف إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن ذلك سيُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
يُذكر أن تأسيس المركز يأتي كأحد المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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