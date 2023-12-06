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"البلدية" تمنع وضع المداخن على واجهات المباني

وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ
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في إطار سعيها لتحسين المشهد الحضري للمدن، قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزام المباني السكنية والتجارية، بعدم وضع المداخن على واجهات المباني المطلة على الشوارع والطرق الرئيسة.اضافة اعلان

تمديد المداخن على الواجهات الخلفية للمباني

وطلبت الوزارة بتمديد المداخن على الواجهات الخلفية والجانبية للمباني، حفاظًا على المظهر العام للمبنى وللحد من مظاهر التشوه البصري.
جاء ذلك في المشروع الذي طرحته الوزارة على منصة "استطلاع" للعموم، بهدف ضبط عمية إنشاء مداخن  الأنشطة التجارية للمباني الجديدة، ومداخن المباني القائمة.

سهولة القيام بأعمال الصيانة والنظافة

واشترطت البلدية أن يراعى في تصميم المداخن التغطية المناسبة وذلك باحتوائها داخل كتل معمارية تتناسب مع التصميم العام للواجهة، وسهولة القيام بأعمال الصيانة والنظافة الدورية.
إضافة إلى تركيب أجهزة منقيات الهواء الكهرومغناطيسية في المداخن بنظام تعويض الهواء النقي عن الهواء الخارج بما يناسب حجم العمل ونوع النشاط.

مخالفة بقيمة 1000 ريال مع التصحيح

وقالت الوزارة أنها سوف تضع أدلة تستوجب وضع المداخن الخاصة بالمطاعم والمطابخ والمخابز والأنشطة الأخرى التي تتطلب وجود مداخن بعيدًا عن الواجهات المطلة على الشوارع الرئيسة حفاظًا على المظهر العام للمبنى، وللحد من مظاهر التشوه البصري، والالتزام باشتراطات المداخن لتجنب الوقوع في مخالفة بقيمة 1000 ريال مع تصحيح المخالفة.

شروط للمداخن

- عدم وضع المداخن على الواجهات المطلة على الشوارع.
- يسمح بالتمديد على الواجهات الخلفية أو الواجهات الجانبية.
- يراعى في تصميمها التغطية المناسبة.
- سهولة أعمال الصيانة والنظافة الدورية.
- تركيب أجهزة منقيات الهواء الكهرومغناطيسية.

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