"البقمي"بقيادة القوات المشتركة يدشن المخيم الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية في سقطرى

أ أ

في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الخدمات الطبية في اليمن، دشن اللواء سلطان البقمي، قائد قوة الدعم والإسناد بالداخل اليمني، بحضور محافظ أرخبيل جزر سقطرى وممثل مركز الإسناد الطبي المشترك بقيادة القوات المشتركة ، دشن المخيم الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية في المستشفى السعودي الميداني بسقطرى. اضافة اعلان





الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مركز الإسناد الطبي المشترك بالقوات المشتركة، ويأتي كامتداد لسلسلة الجهود الطبية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المناطق والمحافظات.





يهدف المخيم الطبي إلى تقديم خدمات جراحية متخصصة للأطفال وعلاجات في مجال المسالك البولية، مع التركيز على الحالات الأكثر حاجة والتي تفتقر إلى الرعاية الطبية المناسبة، ويشكل هذا المخيم فرصة فريدة للسكان المحليين للوصول إلى الخدمات الصحية المتقدمة، والتي غالبًا ما تكون نادرة في المناطق النائية مثل سقطرى.





إلى جانب تقديم الخدمات الطبية، يعمل المخيم على تعزيز القدرات المحلية من خلال تدريب الكوادر الطبية اليمنية، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية على المدى الطويل في المنطقة التي تأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بدعم الشعب اليمني في مختلف الظروف، وخاصة في مجالي الرعاية الصحية والإنسانية، ويعكس أيضًا الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الإنسانية بين الدولتين الشقيقتين.











