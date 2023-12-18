الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

البحرية البريطانية: حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني

imgid503609
مضيق باب المندب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، أنها تلقت تقريرًا عن حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني.

ونقلت "رويترز"، عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقوع حادث في محيط باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني، منوهة إىل احتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.

وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر

وقبل يومين، أعلنت شركة الشحن الدنمركية "إيه.بي مولر ميرسك" اليوم، وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت.

يأتي هذا في وقت أفادت فيه شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بتضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمالي ميناء المخا.

وكان الحوثيون في اليمن أعلنوا تبنى إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت سفنًا تساعد قوات الاحتلال الصهيوني فى ميناء إيلات.


اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)
اضافة اعلان

اقرأ أيضا

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة وتدني للرؤية بهذه المناطق لـ 4 مساءً

عاجل.. طريقة ورابط معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023

نصيحة من "الفوزان" للذين يأكلون لحوم الناس ويفسدون بين الأحبة

بهذا التوقيت.. خبير طقس يُحذر من برودة الأجواء مع حالة جوية ممطرة

عاجل.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غزة 1:28 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال تمنع إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح

غزة 11:21 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

رابطة العالم الإسلامي تدين بأشد العبارات استهداف المدنيين في غزة

35345 9:14 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 24 لدعم متضرري غزة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 8:58 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

وزير الخارجية: الاحتلال ينتهك القوانين في ظل غياب المحاسبة الدولية

اقرأ أيضا

أمطار المملكة
6:38 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تحذير عاجل.. أمطار على مكة وعسير وضباب بالرياض

صندوق التنمية العقاري
2:45 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

صندوق التنمية العقارية يعلن عن تعليق الخصومات مؤقتًا.. لهذا السبب

وزارة التعليم
2:15 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

وزارة التعليم: 5 شروط و3 موافقات ضمن ضوابط تسريع الطلاب

WhatsApp Image 2023-12-18 at 12.54.27 AM
1:57 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

7 ضوابط للتنزه والتخييم في 3 مناطق بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدفع الآجل3
11:24 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. كل شيء عن شركات الدفع الآجل.. وفتوى الخثلان تكشف سرها

حساب المواطن
10:04 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. شرط صرف حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات ومصير الدفعات المعلقة

أهم 10
10:23 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية وحصول المطلقة على حساب المواطن

اللغة العربية4
10:03 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

الأمم المتحدة تحتفل باللغة العربية: ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية

الرخصة المهنية
9:08 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023

احمد الحديثي
8:52 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

وكيل وزارة الموارد: نسعى لتنفيذ مشروع نظام الحماية الأسرية إلكترونيًا