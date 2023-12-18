البحرية البريطانية: حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، أنها تلقت تقريرًا عن حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني.



ونقلت "رويترز"، عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقوع حادث في محيط باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني، منوهة إىل احتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.





وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر



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