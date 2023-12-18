البحرية البريطانية: حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني

أ أ
أعلنت
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، أنها تلقت تقريرًا عن حادث قرب باب
المندب جنوب ميناء المخا اليمني.
ونقلت "رويترز"، عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقوع حادث في محيط باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني، منوهة إىل احتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.
وقف
جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمروقبل
يومين، أعلنت شركة الشحن الدنمركية "إيه.بي مولر ميرسك" اليوم، وقف جميع
عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت.
يأتي هذا في وقت أفادت فيه شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بتضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمالي ميناء المخا.
وكان الحوثيون في اليمن أعلنوا تبنى إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت سفنًا تساعد قوات الاحتلال الصهيوني فى ميناء إيلات.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)