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صحيفة تواصل الالكترونية

الباقات والأسعار.. مشروع حافلات مكّة يطلق الخدمات المتكاملة المدفوعة

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حافلات مكة
أ أ
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أطلق مشروع حافلات مكة، الخدمات المتكاملة المدفوعة، تحت شعار "معًا على الدرب"، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية التي استفاد منها أكثر من 100 مليون مستفيد.اضافة اعلان

4 ريالات للتذكرة شاملاً جميع الخدمات المتكاملة

 ومن المتوقع البدء في الإطلاق الفعلي للمشروع بتاريخ 1 نوفمبر 2023م، وذلك بسعر 4 ريالات للتذكرة شاملاً جميع الخدمات المتكاملة التي يقدمها، كما تتوفر باقات وأسعار خاصة لمختلف الفئات ضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.

أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.

 وأوضح المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن أسعار تذاكر للحافلات ستكون 4 ريالات للتذكرة، شاملاً جميع الخدمات المتكاملة التي يقدمها، مبينةً أنه ستتوفر باقات وأسعار خاصة لمختلف الفئات ضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.

طريقة الحصول على التذاكر

وأشار إلى أن إطلاق الخدمات المتكاملة يهدف إلى الارتقاء بالجودة في إطار التطوير المستدام، والسعي الدؤوب لإرضاء المستفيدين، إذ سيتم إتاحة الحصول على التذاكر عبر عدة قنوات، كالموقع الإلكتروني، والتطبيق الرسمي الخاص بالمشروع، ومن أجهزة بيع التذاكر المتوفرة في أنحاء مكة المكرمة.

خدمة سكان مكة وزائريها عبر 12 مساراً

 يذكر أن مشروع حافلات مكة قد حقق نجاحاً خلال الفترة التجريبية التي انطلقت في شهر فبراير من العام الماضي 2022م وحتى نهاية شهر أكتوبر 2023م، حيث تمكّنت خلاله من خدمة سكان مكة وزائريها عبر 12 مساراً، ولمسافة تمتد لأكثر من 560 كلم، من خلال 400 حافلة وأكثر من 800 سائقاً و438 محطّة موزعة في أنحاء مكة.

تخفيف الازدحام المروري

 ويعد المشروع جزءًا من خطّة إستراتيجية تهدف للارتقاء بخدمات النقل العام داخل مكّة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكّة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، ويسهم في المحافظة على سلامة المستفيدين، وسهولة وسرعة تنقلهم في أرجاء العاصمة المقدسة، علاوةً على تخفيف الازدحام المروري والانبعاثات الكربونيّة الضارّة.

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