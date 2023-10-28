الباحة والطائف.. قرارات جديدة بتعليق الدراسة الحضورية غدًا

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تعليم الباحة



أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً, واستمرارها عبر منصة مدرستي.كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".وأوضحتا أن التعليق جاء بناءً على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الدراسة غداً الأحد، في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة ليوم غدٍ، وحرصاً على سلامة الجميع؛ ليصبح الدوام -عن بعد- عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.