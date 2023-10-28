السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الباحة والطائف.. قرارات جديدة بتعليق الدراسة الحضورية غدًا

تعليم الطائف
تعليم الطائف
أ أ
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً, واستمرارها عبر منصة مدرستي.

جامعة الطائفاضافة اعلان

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".
وأوضحتا أن التعليق جاء بناءً على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.

تعليم الباحة

علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الدراسة غداً الأحد، في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة ليوم غدٍ، وحرصاً على سلامة الجميع؛ ليصبح الدوام -عن بعد- عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

اقرأ أيضا

تعليم عسير
10:08 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تعليم عسير: تعليق الدراسة الحضورية غداً

أمطار شرق مكة
9:53 م السبت، 28 أكتوبر 2023

حتى مساء الغد.. تنبيه من الأرصاد على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم

Capture
9:08 م السبت، 28 أكتوبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز يوجه رسالة مهمة لجميع المسافرين

Capture
8:42 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لحظة إنقاذ أحد العالقين في سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة

اقرأ أيضا

تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة العلا.. غداً

قرار بتعليق الدراسة في مدارس تبوك وتيماء.. غداً

بعد تحذير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس المدينة المنورة غدًا

تعليم مكة المكرمة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد

لقطات تحبس الأنفاس.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة باستخدام شيول

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تعليم عسير 10:08 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تعليم عسير: تعليق الدراسة الحضورية غداً

تعليم محافظة العلا 8:33 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة العلا.. غداً

WhatsApp Image 2023-10-14 at 2.32.04 PM 2:38 م السبت، 14 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "مكة"

المركز الوطني للأرصاد 1:23 م السبت، 14 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على تبوك والباحة وجازان

اقرأ أيضا

F9iLn02XIAAi6kd
6:07 م السبت، 28 أكتوبر 2023

ميدانيا.. الدفاع المدني يباشر الحالة المطرية بعدة مناطق (صور)

جواز السفر الجديد
5:45 م السبت، 28 أكتوبر 2023

ما هي آلية تجديد الجواز الإلكتروني وهل يستوجب تسليم الجواز القديم ؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
5:41 م السبت، 28 أكتوبر 2023

"الأمن العام" يكشف معلومات مهمة للحماية من الاحتيال

Capture
5:41 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لقطات لجريان الأودية والشعاب في حائل وتبوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

Capture
9:08 م السبت، 28 أكتوبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز يوجه رسالة مهمة لجميع المسافرين

Capture
8:42 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لحظة إنقاذ أحد العالقين في سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة

سيول وإنقاذ
6:28 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لقطات تحبس الأنفاس.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة باستخدام شيول

هطول امطار وضباب
5:33 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لمستخدمي الطرق في حائل

علم المملكة
4:18 م السبت، 28 أكتوبر 2023

المملكة تدين وتشجب العمليات البرية لجيش الاحتلال في غزة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
4:11 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. قوات الأمن تداهم منزلًا شعبيًا في مكة فكانت الصدمة