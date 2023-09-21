الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الانتهاء من زراعة ١٥٠ ألف شتلة أشجار بالطائف

تعليم الطائف
أمانة الطائف
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

انتهت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، من زراعة أكثر 150 ألف شتلة بمواقع متفرقة من المدينة خلال الفترة الماضية.

المشهد الحضاري:


يأتي ذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة وبرنامج أنسنة المدينة. شملت المواقع المختارة ميادين وساحات وجزرًا وسطية وحدائق ومنتزهات عامة.

أهم أعمال تكثيف الغطاء النباتي


وزرعت فرق الأمانة أعدادًا كبيرة من الأشجار والشجيرات لدعم الغطاء النباتي بالمدينة، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، كما تم غرس آلاف الشتلات المنتجة بمشتل الأمانة الرئيسي بالنسيم التي تتلاءم مع البيئة المحلية.

فضلا عن ذلك تم زراعة الزهور الحولية والبرية الموسمية المختلفة والمتسلقات والاهتمام بتعشيب ونظافة الأحواض الزراعية، وتمديد المزيد من شبكات الري بالتنقيط للحفاظ على الثروة المائية، وصيانة ألعاب الأطفال بالحدائق والمتنزهات.

المشاركة المجتمعية:


كما شاركت إدارة المشاركة المجتمعية في هذه الجهود من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات تطوعية لزراعة شتلات مختلفة في عدة مواقع وحدائق عامة، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الشجرة ودورها البيئي.
وتستمر هذه الجهود التكاملية امتدادًا لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها الأمانة بهدف زيادة مساحة المسطحات الخضراء.
اضافة اعلان

اقرأ أيضا

الجوازات
8:52 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الجوازات تكشف عن 15 خدمة تقدمها عبر منصة أبشر

أهم 10
8:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

Capto_Capture 2023-09-21_07-06-12_PM
8:09 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

قبل ٩٠ عاما كان بيوتها من الطين .. مختص يكشف ٤ مراحل مرت بها الرياض نحو التطور

أمطار المملكة 17
8:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

توقعات بتقلبات جوية ملموسة على المملكة في هذا الموعد

اقرأ أيضا

هل شراء سيارة جديدة من دولة خليجية يخضع للرسوم الجمركية؟

الإطاحة بمقيمين من الجنسية اليمنية بجدة .. والكشف عن ما عثر عليه بحوزتهما

المسند: غدًا آخر أيام الصيف.. وفي هذه الوقت يطول الليل

الليلة .. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة تشاهد بالعين المجردة

بعد أن سرقها في لمح البصر.. الإطاحة بلص السيارات في الرياض

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سحب المزن 12:46 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

سحب المزن تزين سماء الهدا وأمطار غزيرة جنوب شرق مكة

4333 5:56 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

من الطائف حتى عسير.. شاهد غزارة الأمطار المتساقطة اليوم

سيول الطائف 5:44 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تغمر الشوارع بالطائف

F5XOFWkWoAAodpj 1:56 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنذار أحمر حتى المساء.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار على مكة

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:54 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

اسعار الاسهم
4:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

استمرار تراجع مؤشر الأسهم .. خسر 112 نقطة في نهاية التعاملات

8978978
4:17 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

انطلاق تمرين "أسد الجنوب 4" بين القوات البرية ونظيرتها الفرنسية

5334150291678910476
3:52 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار وسيول ورياح على عسير وجازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
8:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

أمطار المملكة 17
8:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

توقعات بتقلبات جوية ملموسة على المملكة في هذا الموعد

حساب المواطن
7:20 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن

تلوث الهواء
6:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

1400 محطة مراقبة أرضية تؤكد: أوروبا في انتظار كارثة غير مسبوقة (تفاصيل)

منصة مساند
6:32 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق عقود العمالة

Capture
5:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بعد أن سرقها في لمح البصر.. الإطاحة بلص السيارات في الرياض