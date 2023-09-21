الانتهاء من زراعة ١٥٠ ألف شتلة أشجار بالطائف

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انتهت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، من زراعة أكثر 150 ألف شتلة بمواقع متفرقة من المدينة خلال الفترة الماضية.





المشهد الحضاري:



أهم أعمال تكثيف الغطاء النباتي



المشاركة المجتمعية:



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يأتي ذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة وبرنامج أنسنة المدينة. شملت المواقع المختارة ميادين وساحات وجزرًا وسطية وحدائق ومنتزهات عامة.وزرعت فرق الأمانة أعدادًا كبيرة من الأشجار والشجيرات لدعم الغطاء النباتي بالمدينة، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، كما تم غرس آلاف الشتلات المنتجة بمشتل الأمانة الرئيسي بالنسيم التي تتلاءم مع البيئة المحلية.فضلا عن ذلك تم زراعة الزهور الحولية والبرية الموسمية المختلفة والمتسلقات والاهتمام بتعشيب ونظافة الأحواض الزراعية، وتمديد المزيد من شبكات الري بالتنقيط للحفاظ على الثروة المائية، وصيانة ألعاب الأطفال بالحدائق والمتنزهات.كما شاركت إدارة المشاركة المجتمعية في هذه الجهود من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات تطوعية لزراعة شتلات مختلفة في عدة مواقع وحدائق عامة، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الشجرة ودورها البيئي.وتستمر هذه الجهود التكاملية امتدادًا لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها الأمانة بهدف زيادة مساحة المسطحات الخضراء.