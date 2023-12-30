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الالتزام البيئي يعلن خطته التشغيلية لعام 2024

حطب محلى - مخالف - القوات الخاصة لأمن الطرق - الامن البيئي
أرشيفية
أ أ
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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطته التشغيلية للعام الجديد 2024، تحت شعار "لِنكُن"
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خطة لخلق بيئة مستدامة
وتتواءم  هذه الخطة مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة وترتكز على مواصلة الجهود لخلق بيئة مستدامة.

ونفذ المركز خلال العام 2023 عددًا من التمارين التعبوية التي تعد الأكبر من نوعها لحماية البيئة البحرية من خطر الانسكابات الزيتية أو التسربات النفطية بمشاركة أكثر من 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.

ضبط 3 معدات تستخدم في تكسير الصخور
وأوضحت القوات أنه تم ضبط 3 معدات تستخدم في تكسير الصخور ونقل التربة يعمل عليها مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إلقاء القبض على شخصين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (2.5) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. 

الإحالة إلى النيابة العامة

وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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