الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الالتزام البيئي" يؤكد زيادة استثمارات الرخص البيئية .. و 20 يوماً لإصدارها

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أتاحت الإجراءات والآلية المحدثة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى إصدار 299 ترخيصاً، منها 133 ترخيصاً صدرت حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.

عشرون يومًا


 وأوضح مدير إدارة التراخيص بالمركز الدكتور عبدالعزيز المهنا أن إجراءات إصدار رخصة مقدمي الخدمات البيئية تستغرق بحد أقصى عشرين يوماً، مشيراً إلى الإقبال المتزايد على الاستثمار في مجال رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة ملحوظة في عدد طلبات الحصول على التراخيص في الشهور الماضية، علماً أن فترة صلاحية الترخيص هي 3 سنوات منذ تاريخ الإصدار.

اضافة اعلان


 وبين أن ترخيص الخدمات البيئية يشمل 10 مجالات هي: خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية، وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، وخدمة التدريب البيئي وبناء القدرات، وخدمة توريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات، وخدمة تعويم وتفكيك السفن، وخدمة رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث، وخدمة التفتيش والتدقيق البيئي، وخدمة تنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل، وخدمة إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه.

الخدمات البيئية


 وتعد خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل الأكثر طلباً من بين الخدمات البيئية المقدمة.


 وأشار المهنا إلى استحداث آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من ضمنها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضع نموذجاً موحداً لتقييم الأداء للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية.
 ولفت الدكتور المهنا النظر إلى ارتفاع نسبة التوطين في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، في الوقت الذي يحرص المركز حرص على زيادة نسب التوطين عبر معايير معتمدة في مختلفة التخصصات ذات العلاقة بالنشاط البيئي، دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى عن 50% من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية.

اقرأ أيضا

مساعدات لغزة
2:27 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"سلمان للإغاثة" يبدأ توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين في قطاع غزة

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

جمعية اسرتي
1:36 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"أسرتي" بالمدينة المنورة تطلق مبادرة "القيم الوطنية الأسرية"

67866
12:54 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

بالشرقية.. استمرار تساقط الأمطار بغزارة على حفر الباطن (فيديو)

اقرأ أيضا

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

سارع بالتقديم.. “STC” تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شاهد.. كيف حوّلت السيول القوية شمال الزبيرة لبحيرات في حائل؟

بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من تقلبات جوية خلال الـ 36 ساعة القادمة

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمانة جدة 12:13 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

أمانة جدة تضبط معامل ومستودعات لتصنيع منتجات نكهات المعسل

الشركة السعودية للكهرباء 10:05 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

الشركة السعودية لشراء الطاقة توافق على مشروع توسعة محطة توليد رابغ

أهم 10 8:52 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

أهم 10.. 8 قرارات حكومية عاجلة وتهديد حساب المواطن للبنوك

أخبار السعودية 4:35 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قرارات مجلس الوزراء والحد المانع في حساب المواطن وإعصار "تيج"

اقرأ أيضا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:01 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 528 مليون ريال

أهم 10
10:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول وتنبيه من حساب المواطن حول "إيقاف الخدمات"

678768
10:12 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

السيول تقطع طريق الهبكة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية (فيديو)

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
9:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

35 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟