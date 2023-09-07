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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كبار التكنولوجيا الـ 6

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عقوبات جديدة على كبار التكنولوجيا الـ 6
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فرض الاتحاد الأوروبي، قواعد إضافية على 6 من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركات «ميتا» و«أبل» و«مايكروسوفت»، لمنعها من إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق الرقمية.اضافة اعلان
وأعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد في بيان، أمس الأربعاء، أنها صنفت شركات «ألفابت» و«أمازون» و«بايت دانس» و«ميتا» و«مايكروسوفت» باسم «حراس بوابة»، بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للتكتل الأوروبي.


حراس البوابة

وأوضحت أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تعيين شركات التكنولوجيا «حراس بوابة» إذا كانت «توفر بوابة مهمة بين الشركات والمستهلكين فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية للنظام الأساسي».
وحراس البوابات هم العمالقة الرقميون، مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وخدمات «كلاود» التي من المستحيل تجنبها عند استخدام الإنترنت.
وبعد لائحة الاتحاد التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، يفرض القرار الجديد التزامات إضافية على شركات التكنولوجيا لمنعها من تطبيق «شروط غير عادلة على الشركات والمستخدمين النهائيين وضمان انفتاح الخدمات الرقمية المهمة».


تنفيذ قائمة الالتزامات والقيود

وبموجب القرار، «أمام الشركات الآن 6 أشهر لتنفيذ قائمة الالتزامات والقيود» التي وضعتها مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وإذا فشلت الشركات بالالتزام بالقواعد الجديدة، «من الممكن أن يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبة تصل إلى 10% من عائداتها السنوية، والتي يمكن مضاعفتها إذا كررت الانتهاك».
تحديد الخدمات الخاضعة للائحة
ومن المعروف بالفعل أن شركتي آبل ومايكروسوفت، بالإضافة على أمازون، وميتا، وألفابت، وسامسونج، و(بايت دانس)، مدرجة في القائمة، ولكن سيتعين على اللجنة تحديد الخدمات التي تخضع للوائح الجديدة.


تلبية المعايير اللازمة

ووفقًا لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإنه من غير المرجح أن تجادل مايكروسوفت في أن منصة «ويندوز» التابعة لها تلبي المعايير اللازمة لجعلها مستثناة من اللوائح.
لكنها قد تجادل بأن حصة بينج الصغيرة نسبيًا في سوق البحث، مقارنة بمنافسها الأكثر شهرة جوجل، قد تتضاءل أكثر إن فُرض عليها منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى محركات البحث المنافسة.

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