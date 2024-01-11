الإقامة المميزة في المملكة .. طريقة التقديم على إقامة مالك عقار

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أعلنت المملكة اليوم عن 5 منتجات للإقامة المميزة من ضمنها إقامة "مالك عقار" لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة. اضافة اعلان





معايير أهلية لإقامة مالك عقار:



متطلبات الحصول على إقامة "مالك عقار"





طريقة التقديم على الإقامة:



