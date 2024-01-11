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الإقامة المميزة في المملكة .. طريقة التقديم على إقامة مالك عقار

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إقامة مالك عقار
أ أ
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أعلنت المملكة  اليوم عن 5 منتجات للإقامة المميزة من ضمنها إقامة "مالك عقار" لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة. اضافة اعلان

معايير أهلية لإقامة مالك عقار:


وتضمنت المعايير الأهلية لإقامة مالك عقار ما يلي: 
 
1- التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريـال. 
 
2- ألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهَن بعد ذلك. 
 
3- ألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري. 
 
4- أن يكون نوع العقار سكنيًا فقط. 
 
5- أن يكون العقار قائمًا وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة. 
 
5- تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيِّمين معتمَدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم". 

متطلبات الحصول على إقامة "مالك عقار"

وأشار إلى أن متطلبات الحصول على إقامة ” مالك عقار ” تتمثل في كون جواز السفر ساريا واجتياز الفحص الطبي ووجود إقامة نظامية ” للمقيمين في المملكة”.

طريقة التقديم على الإقامة:

1- يمكن الدخول على موقع الرسمي من هنا 

2- اختيار إقامة مالك عقار

3- تقدم بالطلب 

4- تسجيل الدخول بالبيانات الرسمية المطلوبة.

5- تسديد الرسوم المطلوبة واستخراج الرخصة.

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