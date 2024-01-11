الإقامة المميزة في المملكة .. طريقة التقديم على إقامة مالك عقار

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أعلنت المملكة اليوم عن 5 منتجات للإقامة المميزة من ضمنها إقامة "مالك عقار" لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.
معايير أهلية لإقامة مالك عقار:
وتضمنت المعايير الأهلية لإقامة مالك عقار ما يلي:
1- التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريـال.
2- ألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهَن بعد ذلك.
3- ألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري.
4- أن يكون نوع العقار سكنيًا فقط.
5- أن يكون العقار قائمًا وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة.
5- تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيِّمين معتمَدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم".
متطلبات الحصول على إقامة "مالك عقار"وأشار إلى أن متطلبات الحصول على إقامة ” مالك عقار ” تتمثل في كون جواز السفر ساريا واجتياز الفحص الطبي ووجود إقامة نظامية ” للمقيمين في المملكة”.
طريقة التقديم على الإقامة:1- يمكن الدخول على موقع الرسمي من هنا
2- اختيار إقامة مالك عقار
3- تقدم بالطلب
4- تسجيل الدخول بالبيانات الرسمية المطلوبة.
5- تسديد الرسوم المطلوبة واستخراج الرخصة.