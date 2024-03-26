الإطاحة بوافدة في العاصمة المقدسة تسوق لحملات حج وعمرة غير نظامية على مواقع التواصل

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قبضت شرطة العاصمة المقدسة على وافدة لتسويقها لحملات حج وعمرة غير نظامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.



حملة وزارة الداخلية ضد التسول:

وقبل ساعات ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض 7 وافدين من الجنسية الأردنية لممارستهم التسول بمدينة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام لمكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله .وحث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصة التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقها.