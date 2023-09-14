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الإطاحة بمواطنَين في أحد القطاعات الأمنية و(3) مخالفين لترويجهم المخدرات بالرياض

الشرطة
الشرطة
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ألقت الجهات المختصة في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على مواطنَين يعملان في أحد القطاعات الأمنية و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بمدينة الرياضاضافة اعلان

نص بيان وزارة الداخلية


 صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن الجهة المختصة بالوزارة تمكنت اليوم الخميس 29/ 2/ 1445 هـ الموافق 14/ 9/ 2023 م، من القبض على (5) مروجين، (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان يعملان في أحد القطاعات الأمنية، وهما الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني، اتخذوا (3) أحياء بمدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم (74.6) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
 ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها.
 والله الهادي إلى سواء السبيل

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