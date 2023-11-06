الإطاحة بمقيمين بجدة لتحويلهما سكنهما إلى وكر لهذه الجريمة

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمَين من الجنسيتين السورية والفلسطينية،
لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها
والترويج لنشاطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
التحقيق مع عصابة إجرامية من جهتها، أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق
مع عصابة إجرامية منظمة مكونة من 5 مواطنين يمتهنون السرقات.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالدخول إلى عدة مشاريع إنشائية، وقطع كيابل الكهرباء وسرقتها، وسرقة معدات صناعية، وإعداد أماكن خارج البنيان لتخزين المسروقات.
أحكام متفاوتة
بالسجن تصل 25 عاماًوتم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر
بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن تصل بعضها إلى 25 سنة.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوى الجزائية العامة بحق كل من يقدم على الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر
من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج
المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.