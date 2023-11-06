الإطاحة بمقيمين بجدة لتحويلهما سكنهما إلى وكر لهذه الجريمة

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قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمَين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها والترويج لنشاطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان

وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.





التحقيق مع عصابة إجرامية



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