الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بمسافر في مطار الملك خالد بالرياض حاول دخول المملكة بوثيقة مزورة

مطار الملك خالد الدولي بالرياض
مطار الملك خالد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن ضبط مسافر من الجنسية الأفغانية لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة باستخدام وثيقة سفر مزورة،

جوازات مطار الملك خالد تضبط مسافرا مخالفا

اضافة اعلان

وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وذلك حسبما أعلنت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس".

مسافر حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة 


وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أنها تمكنت من ضبط مسافرًا لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.
 
وأكدت على حسابها في منصة "إكس"، أنه جرى إيقاف مسافرًا من الجنسية الأفغانية وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.

وفي وقت سابق أيضا، تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ووقف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمسافرين.

تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر

 وشملت الجولة الاطّلاع على منصات الجوازات وعلى التجهيزات التقنية المستخدمة لإنهاء إجراءات المسافرين، حاثًا منسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر.

اقرأ أيضا

عاجل.. خطة واعدة.. "الطيران المدني" تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم بالمملكة

إتاحة الحجز الآن.. "الوطنية للإسكان" تُطلق ثاني مشاريع عام 2024 مجتمع "إيال سدايم" في جدة

الداخلية: 6 أهداف ومزايا للتصنيف الوطني الموحد للجرائم

عاجل.. طرح 420 ألف وحدة وقطعة أرض وأكثر من مليون ونصف مواطن مستفيد من "سكني"

أخبار السعودية.. ترقية قيادات في عدد من الوزارات و6 قرارات مهمة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات 3:00 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. خرج من المملكة وانتهت صلاحية جوازه هل يمكنه العودة بعد تمديد إقامته؟

-الجوازات .. 9:00 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. "الجوازات" تجيب على 4 أسئلة ملحّة.. ماذا عن السائق الخاص وصلاحية جواز المقيم؟

الجوازات 2:00 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. خرجت بتأشيرة ذهاب وعودة على كفالة زوجها.. هل يحق لها العودة بعد الانفصال؟

2023-12-24_23-09-35 11:42 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

"الدفاع المدني" بالرياض يحرر إصبع شخص علق في قطعة معدنية

اقرأ أيضا

وزارة الشؤون الإسلامية
4:54 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"الشؤون الإسلامية" ترصد 3 آلاف تجاوز على خدمات المساجد

اسعار الاسهم
4:51 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

مؤشر سوق الأسهم الرئيسي يغلق منخفضا 0.4% اليوم الثلاثاء

GEhu-1QWYAA94Km
4:14 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

مجلس الوزراء يعتمد التصنيف الوطني الموحد للجرائم "للأغراض الإحصائية"

الملك
4:07 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

محمد القويز
8:00 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. لأول مرة.. السماح لغير المواطنين بالاستثمار في شركات عقارات بمكة والمدينة

الروضة الشريفة
7:59 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

تنظيم جديد للصلاة في الروضة الشريفة.. تعرف على التفاصيل

مطار الملك خالد الدولي بالرياض
7:58 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

الإطاحة بمسافر في مطار الملك خالد بالرياض حاول دخول المملكة بوثيقة مزورة

معلمة-ارشيفية
7:44 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

بإحدى مدارس الجنوب.. فتح تحقيق رسمي مع معلمة لسبب غير متوقع

2024-01-23_17-35-09
7:08 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. خطأ يتسبب في حوادث مميتة.. التجارة تستدعي 436 سيارةمن طراز "جينسيس"

الجوازات -ابشر - جواز سفر
6:35 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

توضيح مهم بشأن طريقة تحديث جوازات سفر الأبناء وهم خارج المملكة