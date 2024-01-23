الإطاحة بمسافر في مطار الملك خالد بالرياض حاول دخول المملكة بوثيقة مزورة

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أعلنت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن ضبط مسافر من الجنسية الأفغانية لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة باستخدام وثيقة سفر مزورة،





جوازات مطار الملك خالد تضبط مسافرا مخالفا

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مسافر حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة



وأكدت على حسابها في منصة "إكس"، أنه جرى إيقاف مسافرًا من الجنسية الأفغانية وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.





وفي وقت سابق أيضا، تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ووقف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمسافرين.





تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر





جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تضبط مسافرًا لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة. pic.twitter.com/aXo2VanQnk January 23, 2024 وشملت الجولة الاطّلاع على منصات الجوازات وعلى التجهيزات التقنية المستخدمة لإنهاء إجراءات المسافرين، حاثًا منسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وذلك حسبما أعلنت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس".وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أنها تمكنت من ضبط مسافرًا لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.