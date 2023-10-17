الإطاحة بمروجي مخدرات ومرتكبي حوادث سرقة في القصيم والجوف

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قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة بطاريات وكابلات وقواطع ومواد صحية وكهربائية، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية.
اتخاذ الإجراءات:
وأوضحت أنه جـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
في سياق متصل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
الجهات الأمنية:
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
الإجراءات النظامية:
في وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير لترويجهما (19.2) كلجم من مادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما الى النيابة العامة.
منطقة جازان:
في سياق متصل، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 105 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة تبوك:
وأيضا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
كمت تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما الى النيابة العامة.
منطقة جازان:
في سياق متصل، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 105 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة تبوك:
وأيضا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
كمت تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.